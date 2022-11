Cleverer Junge (10) verhindert seine eigene Entführung

Der kleine Sammy (10) war gerade unterwegs, als sich eine Frau an ihn anhängte und ihn dazu überreden wollte, mit ihr mitzugehen. Der Junge reagierte prompt und bog in ein Geschäft ein, welches er bereits vorher kannte. Die Frau wartete an der Tür und beobachtete die Situation.

Der Junge schilderte flüsternd seine Situation der jungen Verkäuferin (17) und bat sie, sich als seine Mutter auszugeben. Diese ging zur Eingangstür, machte vor den Augen der Frau die Türe zu und verschloss diese. Die Verfolgerin ergreift sofort die Flucht und verschwindet.

10 yo boy escapes woman following him: Sammy Green, a 4th grader in Pennsylvania, was walking home from school when a woman tried to lure him away - so he went into a store & asked a 17 yo cashier to pretend to be his mum.



She locked the door! Well done to both! ???????? pic.twitter.com/1OJ4ldHoNO