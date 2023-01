Dank Brust-Op: 'Leute lieben jetzt meine Sexvideos'

OnlyFans-Model Jazmyne Day meint, dass ihre Abozahlen nach ihrer Brust-Op durch die Decke gegangen sind.

Das Model, das ursprünglich aus Wales stammt, jetzt aber in den USA lebt, hat eine Menge Abonnenten neu auf ihrer Seite - vor allem dank ihrer Größe-M Brüste.

Im Gespräch mit Daily Star sagte Jazyme: "Meine Fans lieben meine Sexvideos, die ich in letzter Zeit öfter gemacht habe. Es hat sehr viel Spaß gemacht, sie zu filmen!" Jazmyne, die ihre eigene Fitness-Instagram-Seite betreibt, sagt auch, dass ein Video, das sie auf dem Account gepostet hat, Kunden anlockt.

"Nachdem ein Video auf meiner Fitness-Seite super viral ging (37,5 Millionen Aufrufe), habe ich so viele neue Abonnenten für meine OnlyFans bekommen", sagt sie. Auch für 2023 hat das Model große Pläne, denn sie will in neue Bereiche vordringen.

"Für 2023 möchte ich die Menge an Inhalten, die ich mache, erhöhen", sagte sie uns. "Ich möchte viel mehr Cosplay machen. Das ist etwas, wonach meine Fans wirklich gefragt haben, und darauf freue ich mich sehr. Ich möchte auch sicherstellen, dass ich wieder mehr reise. Jetzt, wo die Covid-Beschränkungen aufgehoben sind, möchte ich sicherstellen, dass ich dieses Jahr in ein paar Länder reise - Thailand, Bali, vielleicht Europa.