Dank neuester Technik: Paul Walker soll in Fast X zu sehen sein

Paul Walker soll dank neuester Technik im neuesten Fast and Furious Teil auf die Leinwand zurückkehren.

Letzte Woche wurde der mit Spannung erwartete Trailer zu Fast X veröffentlicht, der die Fans mit der Rückkehr von Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris und anderen mehr begeisterte als je zuvor.

Außerdem wurde die Rückkehr von Walkers Rolle Brian O'Conner angedeutet. Der verstorbene Schauspieler kam 2013 bei einem Autounfall ums Leben und hatte seinen letzten Auftritt posthum in der 2013 erschienenen Fortsetzung Fast and Furious 6.

Im Vorfeld der Veröffentlichung von Fast X in diesem Jahr sprach Regisseur Louis Leterrier über seinen Ansatz, Brian in den neuen Film zu integrieren, und stellte klar, dass er in der Fast and Furious-Reihe "sehr lebendig" ist. "Nun, Brian ist sehr lebendig in der Welt von Fast and Furious und sie haben ihn in den vorherigen Filmen oft angeteasert", sagte er gegenüber TotalFilm.

"In 9 sehen wir das Auto kommen. Das ist etwas, das geplant ist. Dieser Film springt zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart hin und her." Leterrier sagte, dass Walkers Familie Teil des Franchise bleibt und teilte mit, dass die Entscheidung getroffen wurde, Brian "in der Vergangenheit" zu sehen.

Fast X wird voraussichtlich am 19. Mai 2023 in die Kinos kommen.