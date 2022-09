Wie die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo am Dienstag mitteilte, werden die Lichter des Eiffelturms früher als üblich ausgeschaltet, um Strom zu sparen.

Die Abschaltung der Turmbeleuchtung ist Teil von Hidalgos Plan, in den Wintermonaten mindestens 10 % des Pariser Energieverbrauchs einzusparen. Während die städtischen Gebäude um 22 Uhr verdunkelt werden, schaltet der Eiffelturm seine Lichter um 23:45 Uhr aus. Nach Angaben auf der Website des Denkmals entfallen rund 4 % der jährlichen Energiekosten des Turms auf seine nächtliche Beleuchtung.

Zu den weiteren Maßnahmen des Bürgermeisters gehören die Senkung der Temperaturen in öffentlichen Gebäuden, die Verringerung der Wassertemperatur in Schwimmbädern und der Verzicht auf Warmwasser in Verwaltungsgebäuden und einigen öffentlichen Gebäuden. Die Pariser Behörden behaupten jedoch, dass diese Änderungen keine Auswirkungen auf Gebäude haben werden, in denen besonders schutzbedürftige Menschen leben.