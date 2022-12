Darum müssen Pornostars Produktionspause einlegen

Im August 2022 wurde bereits von einer Epidemie von sexuell übertragbaren Krankheiten in den Vereinigten Staaten berichtet. Die Nachricht kam nach dem jahrelangen Trend der abnehmenden Verwendung von Kondomen in den USA. Die Trendstudie zeigt, dass sowohl die amerikanische Bevölkerung, als auch die Pornoindustrie immer seltener zu Kondomen greift. Zugleich steigen die Fälle mit Erkrankungen wie Chlamydien, Herpes, Syphilis und andere STIs weiter an.

We are calling for a 7-day production hold, and asking for everyone to retest beginning December 12. https://t.co/ZggAXfbC9B