Darum rasieren sich Frauen wirklich die Beine

Immer mehr Frauen entscheiden sich dafür, den Rasierer zur Seite zu legen, doch der Grund, warum sich Frauen ihre Beine rasieren, liegt bereits lange zurück.

Alles begann mit dem gesellschaftlichen Zwang, den Schönheitsnormen zu entsprechen und sich die Beine zu rasieren. Vom Intimbereich bis hin zu den Achselhöhlen sind Haare bei Frauen seit jeher verpönt. Doch in den letzten Jahren setzte eine Trendwende ein. Der Grund, warum sich Frauen aber überhaupt die Beine rasieren, liegt lange zurück.

Die Entfernung von Körperhaaren gab es zwar schon immer, aber erst 1915 begannen die Frauen damit, ihre Körperhaare mit einem Rasiermesser zu rasieren. Auf der offiziellen Website der Smithsonian Institution heißt es dazu: "Die amerikanischen Schönheitsstandards und -praktiken für Frauen wurden auch durch die Innovation und Vermarktung des Rasierers beeinflusst."

"In den 1920er Jahren propagierten die Hersteller von Rasieren, die ihren Markt erweitern wollten, die Idee, dass Körperbehaarung bei Frauen von Natur aus männlich und unanständig sowie unhygienisch sei. Unter dem Vorwand, dass Körperbehaarung weder weiblich noch sauber sei, wurde der Rasierapparat nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen vermarktet."

"Gillette brachte 1915 den ersten Rasierer auf den Markt, der sich speziell an Frauen richtete, den Milady Decollette", berichtet die Smithsonian Institution. "In den 1920er Jahren bedeutete der neue Stil für ärmellose Oberteile und kurze Kleider, dass die Beine und Achselhöhlen amerikanischer Frauen nun in sozialen Situationen sichtbar waren, und die Werbetreibenden nutzten die Gelegenheit, um Frauen zu ermutigen, ihre Beine und Achselhöhlen zu rasieren.

Da der Begriff "Rasieren" mit männlichen Praktiken der Gesichtsbehaarung assoziiert wurde, achteten die Werber darauf, diesen Begriff in ihrer Werbung nicht zu verwenden. "Stattdessen ermutigten sie die Frauen, ihre Beine und Achselhöhlen 'glatt' zu machen. Da die meisten Frauen nicht "männlich" aussehen wollten und dank der sich ständig ändernden Mode jetzt mehr Haut zeigen konnten, begannen sie, die Rasur in ihren Alltag zu integrieren.