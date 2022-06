Darum sollten Sie niemals im Stehen pinkeln

Wie ein Urologe erklärt, kann das Pinkeln im Stehen für Männer schwere gesundheitliche Komplikationen nach sich ziehen.

Für viele Männer ist es der Vorteil des Mann-Seins einfach und meist überall Pinkeln zu können. Dies sollte Mann aber nicht immer machen, wenn es nach einem Urologen geht. Es könnte nämlich schwere gesundheitliche Folgen nach sich ziehen.

Eine Studie des medizinischen Zentrums der Universität Leiden in den Niederlanden aus dem Jahr 2014 ergab, dass es für Männer, insbesondere für solche mit Prostataproblemen, empfehlenswert ist, im Sitzen zu pinkeln, da sie so mit größerer Kraft pinkeln können.

Körper wird entlastet

Das Aufstehen beim Pinkeln hingegen stimuliert die Muskeln im Unterbauch, im Becken und in der Wirbelsäule, was das Wasserlassen erschwert, so die Studie.

Dr. Jesse N. Mills, außerordentlicher klinischer Professor an der UCLA-Abteilung für Urologie, sagt im Gespräch mit Thrillist: "Für Männer mit Prostatabeschwerden oder für Männer, die nicht lange stehen können, ist das Sitzen die bessere Option. Viele Männer setzen sich zum Pinkeln hin, wenn sie ihre Blase nicht vollständig entleeren können. Wenn man sich hinsetzt, kann man seine Bauchmuskeln besser einsetzen, bekommt die letzten Spritzer heraus und hat das Gefühl, dass man sich besser entleert hat."

Weitere Studien haben ergeben, dass das Pinkeln im Sitzen bei Männern mit einer größeren Prostata auch das Risiko für andere damit verbundene Komplikationen wie Blasensteine und Zysten senkt.