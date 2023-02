Darum sollten Sie niemals in die Dusche pinkeln

Eine Ärztin hat sich auf TikTok zu Wort gemeldet, um zu erklären, dass das Pinkeln in der Dusche im schlimmsten Fall zu 'einigen Problemen' führen kann.

Dr. Alicia Jeffrey-Thomas hat auf TikTok einige Angewohnheiten aufgezählt, die man sich angewöhnt hat und die im Nachhinein "große Konsequenzen" haben können.

"Wenn Sie in der Dusche pinkeln oder den Wasserhahn aufdrehen oder die Dusche aufdrehen und sich dann zum Pinkeln auf die Toilette setzen, während das Wasser läuft, erzeugen Sie in Ihrem Gehirn eine Assoziation zwischen dem Geräusch von laufendem Wasser und dem Bedürfnis zu pinkeln. Kombiniert man das mit einer Beckenbodendysfunktion, entweder jetzt oder im Laufe der Zeit, kann das zu Problemen mit dem Wasserlassen führen, wenn man außerhalb der Dusche fließendes Wasser hört.

Leider sind wir, die wir bei der Geburt als Frauen geboren wurden und diese Anatomie haben, nicht darauf ausgelegt, im Stehen zu pinkeln... unser Beckenboden kann sich nicht richtig entspannen, was bedeutet, dass wir unsere Blase nicht so gut entleeren können", so die Ärztin.

Als Ratschlag für die Menschen fügte sie hinzu: "Versuchen Sie zu pinkeln, bevor Sie die Dusche oder das Wasser überhaupt aufdrehen, und wenn Sie den Drang verspüren, während Sie unter der Dusche sind, versuchen Sie, ihn zu ignorieren."