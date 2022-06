Die Body-Positive-Influencerin hatte nicht immer viel Selbstvertrauen. Aufgrund ihres Körpers traute sich die junge Australierin jahrelang nicht in Bademode.

Elloise Mary, 24, aus Sydney, Australien, lebt umgeben von wunderschönen Stränden. Umso schwerer war es für die junge Frau, keinen Strand zu besuchen. Nach einem Sinneswandel, postet Elloise oft Schnappschüsse von sich in ihrer Lieblings-Badekleidung.

Aber Elloise war nicht immer so selbstbewusst. In einem Gespräch mit dem Daily Star erklärt die junge Frau wie sie zu dem neuen Selbstbewusstsein gekommen ist: "Ich habe mich im Sommer viel weniger selbstbewusst gefühlt! Ich habe im Laufe der Jahre gelernt, dass das Leben zu kurz ist, um die Dinge zu vermeiden, die man liebt, nur weil man seinen Körper so sieht. Ich persönlich liebe es, an den Strand zu gehen, aber ich habe es früher vermieden, weil ich Angst hatte, dass andere mich verurteilen würden."

© instagram.com/elloise_fit

Die Australierin weiter: "Überlegen Sie mal, wie oft Sie am Strand aktiv über das Aussehen von anderen urteilen – nie, stimmt's? Warum sollten Sie also glauben, dass andere Sie beurteilen werden?

"Und noch wichtiger: Warum ist es wichtig, dass jemand eine Meinung über deinen Körper hat? Solange du eine gute Zeit hast, ist das alles, was zählt."

Hilfreiche Tipps

Sie hat auch Tipps wie der Strandbesuch ein Erfolg wird, auch wenn man sich nicht zu 100 % im eigenen Körper wohlfühlt. "Besorgen Sie sich einen Badeanzug, in dem Sie sich wohlfühlen - ob es nun das Muster ist, das Ihnen gefällt, oder der Stil, es wird Ihre Erfahrung angenehmer machen.

© instagram.com/elloise_fit

"Beginnen Sie an einem weniger belebten Strand oder zu einer ruhigeren Tageszeit und arbeiten Sie sich langsam zu einem belebteren Strand vor – Sie werden bald merken, dass das Tragen eines Badeanzugs keine negative Erfahrung ist!"

© instagram.com/elloise_fit

Schwankungen

Obwohl sich die Influencerin mittlerweile gerne in Bikinis und Crop Tops auf den sozialen Medien zeigt, gibt Elloise zu, dass selbst sie manchmal weniger selbstbewusst hat. "Diese Tage habe ich natürlich immer noch! Wenn ich diese Tage habe, trage ich den Badeanzug, in dem ich mich am wohlsten fühle. Ich spreche auch mit mir selbst vor dem Spiegel und sage mir, dass ich schön bin und es wert bin! Das Wichtigste ist, dass ich mich auf die eigentliche Aufgabe konzentriere, nämlich an den Strand zu gehen und ihn zu genießen."