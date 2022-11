Das ist die gefährlichste Busstrecke der Welt

Um ihre Passagiere zum ihrem Ziel zu bringen, riskieren die Busfahrer zwischen Chamba und Killar täglich ihr Leben. Ein Video zeigt die gefährliche Fahrt über den Pass.

Jede Fahrt bedeutet für den Busfahrer und seine Passagiere Nervenkitzel pur. Denn die Strecke am Berg entlang zwischen Chamba und Killar in Indien hat es in sich. Sie gilt als die gefährlichste Busstrecke der Welt.

Auf der einen Seite geht es steil hinab, der Boden ist nicht sichtbar. Auf der anderen Seite strömt an manchen Stellen Wasser vom Berg herab, die steinige Straße ist extrem eng. Eine tägliche Herausforderung für die Busfahrer. Alle im Bus freuen sich, wenn sie den Pass überquert haben.