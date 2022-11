Das sind die zehn besten Biere der Welt

Eine internationale Jury hat im Zuge der "World Beer Awards" die zehn besten Biere der Welt gekürt. In einer Unterkategorie findet sich auch eine österreichische Brauerei.

Am Stammtisch und bei Bier-Liebhabern entfacht oft die Diskussion nach dem besten Bier. Die "World Beer Awards" sollen diese Frage nun endgültig geklärt haben. Eine Internationale Jury hat dabei tausende Biere blind verkostet und bewertet. Insgesamt wurden zehn Biere in unterschiedlichen Kategorien zum Sieger gekürt.

Als bestes Lagerbier wurde der Celebrator Doppelbock aus Bayern gewählt. In der Unterkategorie für das beste Zwickel / Kellerbier wurde der österreichische Brauereibetrieb Ottakring mit seinem Bio-Zwickl ausgezeichnet. Bestes Stout & Porter wurde das Bullrock Stout von der Original Beer Company aus Korea. In der Kategorie "Bestes I.P.A" konnte das Black Shark aus Deutschland abräumen. Bei den aromatisierten Bieren konnte sich das Necessary Evil aus dem Vereinigten Königreich durchsetzen.

Auch alkoholfreie Biere ausgezeichnet

Bestes Spezialbier wurde das Vine Song 5 aus Kanada, während unter den Hellen Bieren das Tropic Ale aus Australien reüssieren konnte. Als bestes Weißbier der Welt wurde der Weizen-Eisbock aus der Schweiz ausgezeichnet, bei den dunklen Bieren hingegen, konnte das Grand Cru Brune aus Frankreich die Goldmedaille holen. Bestes Sour & Wild-Bier wurde das Queue De Charrue aus Belgien.

Ebenso wurden die besten alkoholfreien Biere gekürt. Dort konnte sich das "Freak Kriek Zero Point Three Feel Free Merry Cherry Beer" aus Belgien durchsetzen. In der Unterkategorie "Bestes Antialkoholisches Weißbier" wurde die Franziskaner-Brauerei ausgezeichnet.