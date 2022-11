Das soll das größte Kreuzfahrtschiff der Welt werden

'Pangeos', so der Name des Riesenschiffes, soll Platz für mehr als 60.000 Menschen bieten und mehr als 550 Meter lang sein.

Ein Konzept gibt es bereits, ein Datum zum Baustart gibt es noch nicht. Die Rede ist vom größten Kreuzfahrtschiff, das jemals gebaut werden soll. 'Pangeos' wurde von der Lazzarini Design konzipiert und soll für rund 60.000 Menschen Platz bieten. Auch die Länge und Breite sollen enorm sein. Das Luxusschiff soll 550 lang und 610 breit sein. Das darauf entstehende Luxus-Ressort ist damit mehr als doppelt so groß wie das Amphitheater in Rom.



Die "schwimmende Schildkröte" soll rund acht Milliarden US-Dollar kosten, die Bauzeit soll rund acht Jahre betragen. Alles natürlich vorausgesetzt, jemand möchte das Schiff jemals bauen lassen. Im Inneren soll es für die Gäste Luxus pur sein. Villen, Apartments und Penthäuser sollen zur Verfügung stehen. Das Dach des Schiffes soll als Solaranlage zur Stromgewinnung genutzt werden.



Dank 30.000 kleiner Zellen im "Bauch" soll "Pangeos" schwimmen können und laut den Designern unsinkbar sein. Neun Elektromotoren sollen das Schiff antreiben, insgesamt mit rund 16.800 PS. Fünf Knoten sollen der Top-Speed sein. Ob es Interessenten an dem Bau der "Schildkröte gibt, verriet Lazzarini jedoch "noch" nicht.