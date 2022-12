Was macht das beste Portal für Online-Sportwetten in Österreich aus? Lesen Sie unseren Faktencheck mit vollständiger Bewertung der besten Anbieter.

Die besten Portale für Online Sportwetten in Österreich (2023)

Die meisten von Ihnen werden es längst bemerkt haben, dass die Zeiten, in denen man in ein Wettlokal ging, um seine Sportwetten zu platzieren, längst vorbei sind.

Wenn man nicht gerade scharf darauf ist, beim Wetten auf den nächsten Fußball Weltmeister von jenen beobachtet zu werden, die im Heimatort für Klatsch sorgen, kann man getrost einen der besten Online-Sportwetten-Anbieter aufsuchen und dort seine favorisierten Teams für eine Siegwette auswählen. Die Vorteile liegen auf der Hand.

Nicht zuletzt die Kombination aus Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit und den Live-Wetten ist es zu verdanken, dass sich die Online-Wettanbieter über regen Zulauf freuen dürfen. Wir haben uns deshalb die Zeit genommen, die besten Internetplattformen für Sportwetten ausfindig zu machen und ausgiebig zu testen. Als Sieger etablierte sich übrigens TonyBet.

Dieser Sportwetten-Anbieter konnte sich mit einem minimalen Vorsprung gegen die Mitbewerber durchsetzen. Der Grund für diese Entscheidung war der Mut, den Schwerpunkt der Wetten auf die nicht ganz alltägliche Sportart Basketball zu legen, ohne dabei bei den üblichen Highlights zu schwächeln. Worauf es uns beim Test insgesamt ankam? Das lesen Sie gleich!

Die besten Online Sportwetten Anbieter in Österreich

TonyBet – bestes Gesamtpaket mit vielen Live-Wetten

BildBet – Lizenzen in Deutschland und Malta

Happybet – die vielleicht besten Wettquoten

N1Bet – gigantischer Willkommensbonus

Cashpoint – breites Angebot an Wetten



1. TonyBet – bestes Gesamtpaket für Online-Sportwetten in Österreich

© Online-Sportwetten ×

Vorteile:

Sportwetten und Casino

Sehr viele Live-Wetten

Viele Handicap-Wetten

Mobile-App direkt auf der Webseite zu finden

Nachteile:

Eingeschränkte Zeiten beim Kundendienst

Wir machen keinen Hehl daraus. Die Entscheidung, die exakte Positionierung der Top 3 betreffend, war keine einfache. Das Ganze hätte auch ein Unentschieden sein können. Alle drei bieten ein hervorragendes Sortiment an Wettmöglichkeiten, Live-Wetten rund um die Uhr, allerlei Sportarten aus aller Welt und mitunter auch sehr gute Quoten.

Trotzdem haben wir einen Spitzenreiter mit einem minimalen Vorsprung ermitteln können und das ist TonyBet.

Was macht den Unterschied? Worauf kam es in unserem Test, durchgeführt von Experten im Hinblick auf Wettstrategien, an? Wir schlüsseln gerne für Sie auf, was wir für wichtig halten, wenn wir die Buchmacher des Internets einer Bewertung unterziehen. Und wir bilden unser Ergebnis transparent ab.

TonyBet ist ein Anbieter für Wetten aller Art, dessen Herkunftsland Estland ist. Weil das weit von uns weg ist und die Uhren dort etwas anders ticken, hat TonyBet es sich erlaubt, ihren Fokus mehr auf Basketball und Handicap zu richten. Wie sieht die Bewertung im Detail für TonyBet, der übrigens ein Anbieter für Sportwetten und Online-Casino ist, aus? Das erfahren Sie jetzt.

Bonusangebot: 4.8/5 Punkte

Wer es schafft, den Blick von den vielen Sportwetten auf der Hauptseite abzuwenden, muss ihn auf das kleine Menü am oberen Rand lenken. Dort gibt es Aktionen und Angebote. Der Blick lohnt sich. Der Willkommensbonus beschert 100 % Bonus auf die erste Einzahlung bis 100 €, das sind also Freiwetten bis zu 100 €.

Ebenfalls interessant ist die Aktion „Prognosen“. Mit vergleichsweise kleinen Einzahlungen kann man bei Wetten auf ein Sportevent Freiwetten von bis zu 1000 € gewinnen. Das Sport-VIP-Programm setzt dem ganzen die Krone auf.

Wettangebot: 4.9/5 Punkte

Die Buchmacher von TonyBet scheinen ihre Finger überall im Spiel zu haben. Ob Wetten auf bestimmte Live-Events wie die Champions League, Fußball im Allgemeinen, Spiele beim Basketball, Baseball, Tennis oder Wetten auf einzelne Teams wie Rayo Vallecano oder Spieler.

Es hat den Anschein, als stünden einem alle Wettarten zur Verfügung. Ob Siegwetten, Langzeitwetten, Live-Wetten oder Handicap-Wetten. Suchen Sie die Partie Ihres Interesses und geben Sie den Tipp ab. Die Auswahl an Wetten aus aller Welt überzeugt.

Selbst innerhalb der größten Rubriken wie beispielsweise Fußballspiele gibt es Spezialwetten, die über 1×2 (Sieg, Unentschieden und Niederlage) hinausgehen. Wer macht das erste Tor im Spiel? Welcher Spieler oder welches der Teams bekommt zuerst eine Gelbe Karte?

Quoten: 4.6/5 Punkte

Jedes Wettbüro lebt von den angebotenen Quoten. Buchmacher müssen eine gute Hand beweisen, um alles dafür zu tun, dass ihre Quoten mit zu den besten zählen. Und das zieht sich durch sämtliche Sportarten.

Der Sportwetten-Anbieter wird häufig an seinen Quoten bewertet. Wer unattraktive Quoten bietet, verliert an Attraktivität. Wer zu Gute bietet, riskiert insbesondere bei den rasanten Live-Wetten, zu viele und zu hohe Gewinne auszahlen zu müssen. Dann ist der Betreiber ziemlich schnell weg vom Fenster. Und das will man auch wieder nicht.

TonyBet bietet für sämtliche Tipps überaus gute Quoten, wenn man den Vergleich zu anderen Portalen für Online-Wetten sucht. Deshalb gibt es als Ergebnis auch überdurchschnittlich viele Punkte in dieser Rubrik.

Bezahlmethoden: 4.6/5 Punkte

Wer mit Wetten Geld verdienen möchte, muss Geld einzahlen. Wenn man sich die Bezahlmethoden ansieht, weiß man, dass man bei einer Top-Adresse gelandet ist. Die folgenden Bezahlmethoden stehen zur Verfügung:

Visa, Discover, Diners Club, Mastercard, Skrill, Neteller, ecoPayz, Jeton, Perfect Money und diverse Kryptowährungen werden akzeptiert – und das gebührenfrei für Einzahlungen und Auszahlungen. Wir vermissen eigentlich nur PayPal als bekannten Dienst.

Kundenservice: 4.7/5 Punkte

Man nehme folgenden Fall an. Eine nächtliche Eingebung sagt uns, dass das Finale der Fußball-WM zwischen Brasilien und dem Außenseiter Senegal stattfindet.

Wollen wir wetten, dass nicht allzu viele Wettkunden die Spieler vom afrikanischen Kontinent auf der Rechnung haben? Das ist freilich nicht sehr wahrscheinlich und wäre ein klassisches Beispiel für eine Handicap-Wette mit sehr guter Quote.

Aber es könnte ja sein. Und natürlich möchte man rechtzeitig seine Wette platzieren – lange bevor die große Masse im Halbfinale sieht, dass sich diese Begegnung der beiden Teams abzeichnet und die Quoten entsprechend weniger werden.

Nun möchte man einen bestimmten Betrag auf diese Begegnung setzen, aber man weiß nicht wie. Erschwerend kommt hinzu, dass es spät in der Nacht ist. Jetzt wäre es gut, einen Support zu haben, der einen berät.

Die besten Portale bieten mehrere Supportvarianten: Live-Chat, E-Mail und Telefonhotline rund um die Uhr. Der Kundendienst von TonyBet ist gut und deutschsprachig, aber nach 1 Uhr nachts erreicht man hier niemanden mehr. Erst ab 8 Uhr ist der Support wieder für diverse Fragen erreichbar.

Gesamtpunktzahl: 4.8/5 Punkte

Jetzt den Testsieger unter den Top-Buchmacher für Österreich testen

2. BildBet – ein Neuling bei Online-Sportwetten für Österreichs Zocker

© Online-Sportwetten ×

Vorteile:

100 € risikofreie Wette

Deutsche Lizenz

Wettanbieter made in Germany

Viele Bezahlmöglichkeiten, u. a. Paypal

Nachteile:

Wettquoten mit Luft nach oben

BildBet ist eine Plattform für allerlei Sportwetten. Hinter BildBet stecken die BILD und BetVector, also zwei nicht ganz unbekannte Namen. Der Weg zu Großem ist gegeben. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Verschiedene Wettarten stehen zur Verfügung. Fußball ist einer der Schwerpunkte. Aber der Kunde kann sein Geld natürlich bei ganz vielen Online-Wetten setzen. Unsere Nummer zwei im Ranking hat so einiges zu bieten. Sehen wir uns die Details an.

Bonusangebot: 4.4/5 Punkte

Überaus verlockend ist der Willkommensbonus, der liebevoll „Fette Wette“ genannt wird. Wer mit seiner ersten Wette auf ein Ergebnis, ein Tor, ein Spiel bei der Champions League oder bei einer der anderen Sportarten daneben liegt, bekommt dieses Geld als Neukundenbonus wieder gutgeschrieben.

Maximal 100 € macht das aus. Wetten, dass Sie dieses Angebot nicht ausschlagen?

Nicht weniger attraktiv ist der zweite Bonus. Man tätigt 5 Wetten im Wert von je 5 €. Dabei ist es egal, ob es sich dabei um Live-Wetten, Handicap-Wetten, eine Wette auf ein Unentschieden oder ein Tor handelt. Im Anschluss können Sie das Bonusrad drehen und haben die Chance, eine Gratiswette im Wert von 1 bis 25 € zu gewinnen.

Wettangebot: 4.7/5 Punkte

BILD wäre nicht BILD, wenn man kleinere Brötchen backen würde, als man es mit BildBet tut. Sportwetten aller Sportarten auf alle möglichen Teams und Ligen der Welt stehen zur Verfügung. Das Angebot ist bestechend, denn 1×2 gibt es ohnehin bei allen Anbietern. Ebenso die klassische Siegwette. Weniger oft die Wette mit Handicap.

Sie können mit Live-Wetten jederzeit dabei sein, wenn das erste Tor bei Sportevents wie dem Fußball fällt. Setzen Sie ihr Geld auf ein beliebiges Spiel und tippen Sie auf ein Ergebnis. Bei BildBet ist alles aus einer Hand. Fußball ist hier definitiv ein Schwerpunkt. Besonders die deutsche Bundesliga bietet eine tolle Auswahl an Wetten. Das ist einer jener Gründe, warum BildBet besonders bei Fußballfans beliebt ist.

Bundesliga, 2. Bundesliga in Deutschland, Premier League, NBA, NFL, NHL, Formel 1 - das sind die Favoriten unter den Wetten. Sie können aber auch den Sieger einer Partie Tennis mit Ihrer Wette versehen. Es bedarf nur einer Anmeldung sowie einer Einzahlung und schon können Sie Ihren Tipp abgeben.

Quoten: 4.3/5 Punkte

Was die Gründe dafür sind, dass bei den Wettquoten ein wenig Luft nach oben ist, ist schwer zu sagen. BILD kennt sich im Sport bestens aus. BetVector ist ein Kenner der Branche der Anbieter von Online-Sportwetten. Man scheint etwas vorsichtig zu sein und lieber konservative Siegquoten anzubieten.

Wer gut abkassieren will, muss auf Teams setzen, die nicht jeder auf dem Radar hat. Handicap ist hier ebenfalls ein Thema.

Wettstrategien und Wetten auf nicht ganz so populäre Sportarten helfen ebenfalls, mit einer bestimmten Siegwette, einem Unentschieden oder mit der korrekten Vorhersage eines Ergebnisses gut abkassieren zu können.

Wir sind ein wenig unentschieden, was dieses Kriterium angeht. Weniger ist manchmal mehr. Aber im Hinblick auf Sport und Online-Wetten hätte man gerne die besten Quoten. Diese gibt es bei BildBet am ehesten in der Rubrik NBA oder im Eishockey. Beim Fußball zeigt man sich ein wenig reserviert.

Bezahlmethoden: 4.9/5 Punkte

Das Gute vorweg: Alle Einzahlungen sind gebührenfrei. PayPal wird ebenso angeboten. Auch Neteller, Skrill, Visa, Mastercard, Sofortüberweisung, Paysafecard und Giropay stehen Ihnen zur Verfügung. Es wird so ziemlich jede wichtige Bezahlmethode angeboten, um an den Wettmärkten mitmischen zu können.

Auszahlungen werden ebenfalls mit fast allen genannten Anbietern ermöglicht. Ab 5 oder 10 € können Gewinne ausbezahlt werden. Das Ganze geht meist unkompliziert und schnell von der Hand. Das kann sich sehen lassen. In dieser Hinsicht ist BildBet wirklich vorbildlich.

Kundenservice: 4.2/5 Punkte

Ein Tipp von uns: Wenn Sie neu oder unerfahren sind, sollten Sie zwischen 10 Uhr und 22 Uhr ihre Sportwetten abgeben. Finger weg von späten Abendstunden. Der einfache Grund: Es gibt zwar einen Live-Chat und E-Mail Support. Doch bedient werden beide Möglichkeiten nur zwischen 10 und 22 Uhr. Dafür aber in deutscher Sprache.

Sie sollten Ihre Wetten auf Sieg, Unentschieden oder Niederlage (1×2) innerhalb dieser Zeit tätigen. Denn ansonsten stehen Sie ohne Hilfe da, wenn es darauf ankommt. Schade – wir hätten mehr erwartet.

Lobend muss man aber festhalten, dass der Kundendienst freundlich und kompetent ist.

Gesamtpunktzahl: 4.7/5 Punkte

Jetzt einen 100-Euro-Bonus abholen und risikofrei wetten.

3. Happybet – die vielleicht besten Wettquoten bei Online-Sportwetten in Österreich

© Online-Sportwetten ×

Vorteile:

Partner des Betreibers überaus erfahren – tolle Reputation

Riesiges Angebot an unterschiedlichen Sportwetten

Auch weniger populäre Sportarten werden angeboten

Buchmacher mit guten Quoten

Nachteile:

Servicezeiten sind ziemlich eingeschränkt

Der Name des Anbieters klingt weniger seriös, als die Plattform tatsächlich ist. Man denkt unweigerlich an eine Spaßplattform. Aber das ist sie nicht. Natürlich hat man seine Freude, wenn eine Wette auf ein Ergebnis bei einem Spiel zwischen zwei Teams gewinnt. Aber weil es um richtiges Geld geht, braucht es Seriosität.

Eines vorweg: Die Plattform von Happybet ist gewöhnungsbedürftig. Ob Fußball oder Eishockey – beide Sportarten werden, wie viele andere auch, vielfach angeboten. Aber man sieht sie nicht auf Anhieb.

Man muss sich erst registrieren und anmelden. Denn ohne Anmeldung geht bei Happybet gar nichts. Leider. Die Gründe dafür? Wahrscheinlich möchte man nicht, dass die Mitbewerber an der Quote Maß nehmen oder die Auswahl der Wettoptionen kopieren. Oder um die Spannung hochzuhalten? Sehen wir uns die Details an.

Bonusangebot: 4.3/5 Punkte

Es gibt einen Neukundenbonus und einen Treuebonus. Somit zeigt man sich attraktiv gegenüber Neulingen und versucht, diese von der Anmeldung zu überzeugen. Man möchte treue Wettkunden aber auch halten und glücklich stimmen.

Der Neukundenbonus sieht 150 % der Ersteinzahlung als Bonusgeld vor. Maximal 100 € sind möglich. Um eine Auszahlung vornehmen zu können, muss das Bonusgeld sechsmal bei Quoten von mindestens 2,0 eingesetzt werden. Dies ist bei Fußballspielen oder Tennis schnell erledigt.

Der Treuebonus bringt für jede zehnte Wette 25 % des Einsatzes als Bonusguthaben zurück. Wer häufig Tipps abgibt, wird somit häufig für seine Treue belohnt.

Wettangebot: 4.3/5 Punkte

Die Auswahl bei Happybet ist nicht ganz so groß wie bei den vorherigen Anbietern. Die gängigsten Sportarten sind jedoch bestens vertreten. Dazu zählen neben Fußball, NBA, Eishockey, Tennis und Formel 1 auch Basketball und diverse Ligen in anderen Sportarten.

Neben den klassischen 1×2 Wetten kann man insbesondere beim Fußball von zahlreichen Live-Wetten profitieren. Wer schießt zuerst ein Tor? Wie lautet das Ergebnis zur Halbzeit? Wie das Ergebnis am Ende?

Alle Tipps muss man live platzieren. Wettoptionen stehen genügend zur Verfügung. Langzeitwetten sind ebenfalls auf verschiedene Spiele möglich. Im Großen und Ganzen kann sich das Angebot von Happybet sehen lassen.

Quoten: 4.8/5 Punkte

Wer seine Tipps gut platziert, kann von tollen Wettquoten profitieren. Es scheint den Anschein zu haben, als wären nicht alle Buchmacher von Happybet zaghaft mit der Quote. Gerade im Fußball, also dem beliebtesten Sport in unseren Breiten, finden sich immer wieder tolle Gelegenheiten bei 1×2.

Betrachtet man die Auswahl aller Spiele verschiedener Disziplinen in Bezug auf Sport, so wird die Durchschnittsquote nicht ganz an die Spitzenwerte heranreichen. Wer aber Geschick beweist, profitiert garantiert.

Bezahlmethoden: 4.7/5 Punkte

Happybet beherrscht nicht nur Fußball, Unentschieden, 1×2-Spiele, Satz und Sieg. Nein, auch viele verschiedene Anbieter werden für Ein- und Auszahlungen angeboten. Wir fassen zusammen: Kreditkarten, Überweisungen, Sofortüberweisungen und E-Wallets. Es ist alles vorhanden. Gebühren fallen keine an. Die Limits sind angenehm niedrig.

Kundenservice: 4.6/5 Punkte

Auch der Kundendienst von Happybet ist nicht rund um die Uhr erreichbar. Von 8 bis 24 Uhr bekommt man Hilfe, wenn man Probleme hat und nicht weiß, wie man seine Wette richtig platziert. Wir sind ein wenig unentschlossen, was wir davon halten sollen.

Im Vergleich zum Durchschnitt ist das eine gute Präsenz des Supports per Mail, Telefon oder Chat. Wir hätten aber gerne eine Betreuung der Kunden rund um die Uhr.

Gesamtpunktzahl: 4.6/5 Punkte

Jetzt in die Welt der besten Quoten eintauchen.

4. N1Bet – Österreichs gigantischster Online-Sportwetten Willkommensbonus

© Online-Sportwetten ×

Vorteile:

E-Sports und allerlei Spezialwetten

Moderne Webseite sorgt für gute Übersicht

Der vielleicht größte Willkommensbonus unter allen Anbietern von Sportwetten

Viele Live-Wetten und Handicap-Wetten

Nachteile:

Bezahlmethoden mit Luft nach oben

N1Bet steht nicht nur für Wetten auf Teams weltweit, sondern auch für ein Online-Casino. Manchmal erweisen sich diese Anbieter als weniger empfehlenswert, da sie zwar beides anbieten, aber in keinem so wirklich gut sind. N1Bet ist da eine Ausnahme. Wir zeigen warum.

Bonusangebot: 4.9/5 Punkte

Tolle Boni, so weit das Auge reicht. Risikolose Gratiswetten für Neukunden. Die ersten vier Einzahlungen werden mit Boni honoriert. So macht Wetten gleich doppelt so viel Spaß. Außerdem gibt es die Möglichkeit, den Jagdbonus zu ergattern.

Über die Details dieses ganzen Angebots möchten wir uns nicht auslassen. Nur soviel: N1Bet glänzt beim Bonus. Besonders die „Hunting-Tournaments“ treiben den Puls merklich nach oben.

Wettangebot: 4.8/5 Punkte

Die Wetten reichen über alle möglichen Bereiche im Sport. Auch E-Sport ist Teil des Ganzen. Sie wetten hierbei auf ein Ergebnis, sei es 1×2 oder eine klassische Siegwette. Live-Wetten sind zahlreich vorhanden. Tipps können auf alle erdenklichen Spiele getätigt werden. Auch im Bereich Wettangebot punktet der Anbieter N1Bet.

Quoten: 4.6/5 Punkte

Die Wettquoten sind für viele Spiele gut. Zwar nicht immer und überall, aber wer sein Kreuz an der richtigen Stelle setzt, profitiert davon. Würden wir alle Wettquoten zusammenfassen, wäre das ein klassisches Unentschieden. Denn mit Favoriten-Wetten gewinnt man bei N1Bet sehr wenig. Außenseiter und Spezialwetten können aber hohe Gewinne erzielen.

Bezahlmethoden: 4.1/5 Punkte

Das scheint insgeheim die Schwachstelle von N1Bet zu sein. Es fallen bei den Transaktionen keine Gebühren an, was positiv ist. PayPal oder Klarna fehlen jedoch bei den Bezahlmethoden. In Zeiten wie diesen hätte man beide aber gerne im Angebot enthalten. Das gibt gewisse Abzüge in der Bewertung.

Kundenservice: 4.2/5 Punkte

Erneut gibt es ein Unentschieden bei einer Bewertung. Einerseits steht der Kundendienst per Chat 24/7 in deutscher Sprache zur Verfügung.

Die Auskunft, die wir einholten, war jedoch nicht so gut, wie wir es uns erhofft hatten. Deshalb kleine Abzüge.

Gesamtpunktzahl: 4.4/5 Punkte

Nutzen Sie Ihre Chance, auf E-Sports Events zu wetten.

5. Cashpoint – breites Angebot von Online-Sportwetten für Österreich

© Online-Sportwetten ×

Vorteile:

Wettanbieter mit deutschem Kundendienst

Viele bequeme Bezahlmöglichkeiten

Umfangreiches Bonusprogramm

Handicap-Wetten stark im Kommen

Nachteile:

Der Support ist nur von 8:00 bis 2:00 Uhr erreichbar

Cashpoint kennen Spieler von Online-Casinos. Cashpoint ist eine gewisse Größe auf dem Markt für Glücksspiele und Wetten. Gerade weil der Name so bekannt ist, halten wir uns gar nicht lange mit dem Vorgeplänkel auf, sondern kommen gleich zur Bewertung.

Bonusangebot: 4.4/5 Punkte

Neukunden bekommen bis zu 200 € Willkommensbonus. Das ist im Vergleich zu anderen Anbietern ein guter Wert. Das passt. Zudem gibt es den Quoten-Boost für ausgewählte Spiele. Das Angebot ist knapp, aber ausreichend und erfreut die meisten Kunden. Für Stammkunden hätten wir uns noch ein Treueprogramm gewünscht.

Wettangebot: 4.8/5 Punkte

Da passt fast alles. Wenn man nicht gerade exotische Sportarten sucht, ist man bei Cashpoint gut beraten. Man findet alles, was man sucht und kann entsprechend filtern. Es stehen Ihnen viele verschiedene Wettangebote zur Verfügung, welche in die zwei Kategorien „Neuling” und „Experte” unterteilt sind. Das macht Ihnen die Auswahl vor allem als Anfänger besonders leicht.

Quoten: 4.7/5 Punkte

Auch in dieser Hinsicht glänzt der Anbieter. Denn besonders Kombiwetten und Systemwetten bringen, wenn man erfolgreich ist, hohe Gewinne. Cashpoint ist in dieser Disziplin stark im Kommen. Im Vergleich zu anderen Anbietern liegen die Quoten von Cashpoint im mittleren Bereich. Erfreulich ist auch, dass es nur ganz selten negative Ausreißer nach unten gibt.

Bezahlmethoden: 4.8/5 Punkte

Praktischerweise gibt es fast alles, was man benötigt, um Geld ein- oder auszuzahlen. Angefangen von Kreditkarten hin zu Überweisungen und Prepaid-Kreditkarten ist alles dabei.

Auch E-Wallets wie Paypal fehlen nicht in der Sammlung. Für Österreicher interessant: EPS SOFORT wird angeboten. Bei Auszahlungen hat man ebenfalls ein Bündel an Möglichkeiten. Top.

Kundenservice: 4/5 Punkte

Cashpoint bietet seinen Kunden einen deutschsprachigen E-Mail-Support, einen Live-Chat und ist ebenso telefonisch erreichbar. Der Service ist leider nicht 24h verfügbar, sondern beschränkt sich auf die Zeit zwischen 8:00 und 2:00 Uhr.

Gesamtpunktzahl: 4.4/5 Punkte

Jetzt von den vielen Live-Wetten und Handicap-Wetten profitieren.

Unser Vergleich der Top 5 Anbieter für Online-Sportwetten Österreich

TonyBet glänzt bei der Gesamtperformance. Hier treffen ein exzellentes Angebot an Live-Wetten, Handicap-Wetten, Langzeitwetten usw. auf ein gutes Bonusprogramm. Die Bezahloptionen sind in Ordnung. Die kleinen Abzüge beim Support fallen kaum ins Gewicht. Das ergibt Platz 1 und 4,8 von 5 Punkten.

BildBet schafft es, uns mit dem gewaltigsten Angebot in Sachen Fußball zu überzeugen. Dafür sind die Quoten nicht überall top. Beim Einzahlen kann man wieder aus dem Vollen schöpfen. Der Support nagt ein wenig an der Gesamtpunktzahl. Deshalb „nur” Platz 2 mit 4,7 von 5 Punkten.

Happybet überrascht viele mit den besten Quoten. Die Buchmacher sorgen dafür, dass man bei zahlreichen Wetten ein klein wenig mehr gewinnen kann als bei der Konkurrenz. Weil Happybet bei Bezahloptionen kaum Schwächen zeigt und das Bonusprogramm sowie der Support in Ordnung sind, rangiert der Anbieter auf Platz 3 mit 4,6 von 5 Punkten.

N1Bet haut uns mit dem größten Neukundenbonus vom Hocker. Und die Tatsache, dass man hier sogar mit Kryptowährungen einzahlen kann, spricht Bände. Es ist eine topmoderne Wettplattform. Das bringt Platz 4 mit 4,4 von 5 Punkten.

Cashpoint Der Betreiber dürfte das beste Portfolio an Sportwetten haben und leistet sich bei den wichtigsten Kriterien keine wirklichen Schwächen. Nur beim Support besteht Aufholbedarf, da dieser nicht 24h verfügbar ist. Dennoch Platz 5 mit 4,4 von 5 Punkten.

Was die besten Anbieter für Österreichs Online-Sportwetten ausmacht

Alle haben Folgendes gemeinsam. Sie sind legal und seriös. Von Betrug ist keine Spur. Besonders wichtig im Test war uns, dass das Angebot an Wetten passt. Vielseitigkeit ist angesagt.

Gute Wettquoten sind ohnehin begehrt. Die beliebtesten sicheren und schnellen Bezahlmöglichkeiten dürfen ebenfalls nicht fehlen. Ein guter Kundendienst kann den Unterschied ausmachen, wie man im Falle von Cashpoint sieht. All das ergibt einen Mix, der über das Ranking entscheidet.

FAQ – häufig gestellte Fragen über Online-Sportwetten in Österreich

Woher weiß ich, dass bei einem Online-Buchmacher alles mit rechten Dingen zugeht?

Jeder Online-Buchmacher muss eine Lizenz haben und von Behörden überwacht sein. Außerdem hilft ein Blick auf die Rezensionen, die man online überall findet. Unsere Liste zeigt die besten Plattformen im Überblick. Diese sind allesamt seriös und legal.

Gibt es beim Wetten auch Limits?

Ja. Wie hoch die jeweiligen Limits für einzelne Wetten sind, erfahren Sie direkt auf der jeweiligen Plattform.

Wie funktioniert das mit dem Bonus?

Die Boni sind meist Einzahlungsboni. Sie müssen bei der Einzahlung lediglich den Bonus aktivieren und können ihn umgehend in Anspruch nehmen.

Was hat es mit den Quoten auf sich?

Das sind Werte, die angeben, wie hoch mögliche Gewinne für Sie ausfallen. Je größer ein Favorit ist, desto niedriger ist der Gewinn, der in Aussicht gestellt wird, wenn er gewinnt.

Warum ist mein Bonusgeld plötzlich verfallen?

Wer Bonusgeld bekommt, darf dieses für eine gewisse Zeit verwenden. Innerhalb dieser Zeit muss er es mehrmals bei Spielen eingesetzt haben, um es in Echtgeld umzuwandeln. Wird dieses Ziel nicht erreicht, verfällt der Bonus samt den daraus resultierenden Gewinnen. Details dazu sind den Bonusbedingungen zu entnehmen.

Kann ich auch mit 2 Accounts bei einem Portal spielen?

Nein. Pro Anbieter ist nur ein Konto pro Person zugelassen. Wer gegen diese Richtlinie verstößt und dabei ertappt wird, ist dann vom Spiel auf dem jeweiligen Portal ausgeschlossen.

So registriert man sich für Online-Sportwetten in Österreich

Sollten Sie noch nicht wissen, wie man sich bei einem Anbieter für Sportwetten in Österreich registriert, dann lesen Sie bitte diese Kurzanleitung, die wir anhand von TonyBet erstellt haben.

Erster Schritt: Gehen Sie auf die Hauptseite des Anbieters

● Klicken Sie auf den lilafarbenen Button ganz oben rechts („Registrieren”)

● Jetzt geben Sie Ihre persönlichen Daten ein

● Klicken Sie auf Bestätigen

Schritt 2: Ihre E-Mails abrufen

● Suchen Sie nach der Mail vom Betreiber

● Wenn Sie diese nicht finden, suchen Sie auch im Spam-Ordner

● Klicken Sie auf den Bestätigungslink in der E-Mail

Schritt 3: Erste Einzahlung vornehmen

● Wenn Sie Ihr Konto bestätigt haben, können Sie eine Einzahlung tätigen

● Geben Sie Ihre Zahlungsinformationen ein und wählen Sie den entsprechenden Betrag – und vergessen Sie den Bonus nicht!

● Und nun los. Wetten Sie auf Ihre Favoriten!

Unser Fazit zur Liste der Top-Internet-Wettanbieter in Österreich

An der Spitze des Rankings ist es sehr eng. Kleinigkeiten machen den Unterschied aus. Auch wenn unsere Experten versuchen, stets objektiv zu sein, so fließt immer ein wenig Subjektivität mit ein. Honoriert wurde diesmal der Mut, einen Schwerpunkt auf Basketball zu setzen. Unter anderem deshalb ist TonyBet unsere Nummer Eins.

Wer als Österreicher im Internet nach online Sportwetten sucht, hat eine tolle Auswahl an genialen Anbietern. Unsere Liste sollte helfen, einen wirklich Guten zu finden.

Haftungsausschluss: Die Informationen auf dieser Website dienen ausschließlich Unterhaltungszwecken. Glücksspiel ist mit einem angemessenen Anteil an Risiken verbunden, und es ist wichtig, dies bei der Nutzung von Online-Glücksspielseiten zu erkennen.

Während wir verschiedene Glücksspielseiten überprüfen, sollten Sie sich mit den örtlichen Gesetzen in Ihrer Region vertraut machen, bevor Sie online spielen. Außerdem sind alle Glücksspielseiten und unsere Guides erst ab 18 Jahren verfügbar.