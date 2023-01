Diese Airline setzt nun auf Stockbetten im Flieger

Der Komfort im Flieger nahm mit den Billigfliegern kontinuierlich ab. Zwei Airlines wollen diesem Trend aber nun entgegentreten.

„Qantas Airways und Air New Zealand kämpfen um Kunden und Kundinnen auf der begehrten Transpazifikroute nach New York und planen neue Features, um das Fliegen komfortabler zu machen, darunter Etagenbetten und spezielle Stretching-Zonen“, so Bloomberg. Konkret geht es darum, wieder mehr Luxus im Flieger zu bekommen. Besonders in der Economyclass soll wieder ein besserer Luxus herrschen.

Air New Zealand will hierbei Vorreiter sein und bereits im kommenden Jahr "Skynest Kojen" einsetzen. Dabei sollen Passagiere vierstündige "Schlafblöcke" buchen können, in denen sie sich entspannen können. Preise hatte die Airline zunächst noch keine bekannt gegeben. Eine provisorische Form des Stockbettes gibt es bei der Airline bereits jetzt. "Skycouch", welche aus drei zusammengeschobenen Sitzen besteht, ist bereits jetzt buchbar.

Bei Qantas ist die Aufnahme des Direktfluges von Sydney nach London oder New York wohl der Grund für die Aufnahme der Stockbetten ins Sortiment. Dafür soll es extra angefertigte Flugzeuge geben. Diese werden über zusätzliche Beinfreiheit in der Economyclass und eine ‚Wellbeing Zone‘ verfügen, in der sich die Passagiere ausstrecken oder ein Wasser trinken können“, so Bloomberg. Viele Menschen, die solche Strecken zurücklegen, wünschen sich ein bisschen mehr Komfort“, so Brent Thomas, Direktor des Reisebüros House of Travel in Christchurch, Neuseeland, gegenüber Bloomberg