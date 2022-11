Diese Apps könnten Ihre Bankdaten klauen

Der Google Play Store hat zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen, um schädliche Apps zu identifizieren, dennoch haben Hacker nun einen raffinierten Weg gefunden, wie sie an unsere Bankdaten kommen könnten.

Zunächst veröffentlichen die Hacker im Play Store eine App, welche legitim und unschädlich ist, dadurch werden sie von Google auch zugelassen. Anschließend jedoch, geben sie über die App einen Befehl, wodurch dem Nutzer eine Seite angezeigt wird, die so aussehen soll, wie der echte Play Store. Auf dieser gefälschten Seite wird ein Update für die Anwendung empfohlen, installiert man dann dieses, könnten die Bankdaten in Gefahr geraten.

Nach dem Update zeichnet die App sämtliche Eingaben auf dem Smartphone auf und will so Passwörter für Online-Banking oder ähnliches herausfinden. Die gemeldeten Apps sind bereits an Google gemeldet und aus dem Play Store entfernt worden, dennoch könnte sich die Anwendung noch auf dem Handy befinden, von dem man sie besser löschen sollte.

Diese Android-Apps sollten Sie löschen

"File Manager, Lite", "Codice Fiscale 2022", "Recover Audio, Images & Videos", "Zetter Authentication", "My Finances Tracker"

Misstrauisch sollte man werden, wenn man erneut nach Login-Daten gefragt wird, obwohl man diese gerade eingegeben hat. Außerdem auffällig ist, wenn Apps, wie zum Beispiel ein Taschenrechner, nach Zugriffsrechten für das GPS fragen, da die Anwendung diese Funktion gar nicht braucht, um zu funktionieren. Rechtschreibfehler und grafische Ungereimtheiten, sowie Buttons und Verlinkungen, welche auf nichts verweisen, können ebenfalls ein Indikator dafür sein, dass man sich gerade auf einer gefälschten Seite bewegt.