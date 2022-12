Diese Firma gibt Schlitten des Weihnachtsmanns ein Upgrade

Der Weihnachtsmann bekommt ein Upgrade. Diese Firma möchte Santa Claus zu Weihnachten beim Packerl-Austragen unterstützen und ließ sich einige Features einfallen.

Die oberösterreichische Technologiefirma FACC springt heuer "Santa Claus" zur Seite und möchte ihm beim Austragen der Weihnachtsgeschenke helfen. Abseits des Schlitten-Tunnings des Weihnachtsmanns ist die Firma mit Sitz in Ried im Innkreis Technologiepartner der globalen Luftfahrtindustrie und entwirft Flugzeuginnenausstattungen, Strukturelemente und -bauteile am Rumpf, Flügel und Leitwerk, sowie Triebwerksteile und -verkleidungen.

Bei einem ersten Trailer zeigte das Unternehmen, wie dem Weihnachtsmann unter die Arme gegriffen werden soll. So soll "Santa Claus" mit Paketlieferungen per Drohen unterstützt werden, aber auch der Schlitten soll einige Upgrades erhalten, um schneller mehr Pakete an den Mann zu bringen. Welche Features das genau sein werden, möchte FACC (noch) nicht verraten. In einem weiteren Teil des Videos dürften aber bereits erste Einzelheiten bekannt werden.