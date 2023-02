Diese Fluglinie bietet 'All you can fly'- Pass an

Die Flugpreise steigen ebenfalls immer weiter an. Ein Billigflieger steuert nun diesem Trend entgegen und bietet einen All you can fly'- Pass an.

Ein US-amerikanischer Billigflieger bietet dieses Jahr einen besonders günstigen "Sommerpass" für Kunden an, die mit der Linie reisen. Frontier Airlines bietet seinen Passagieren die Möglichkeit, zwischen dem 2. Mai und dem 30. September eine unbegrenzte Anzahl von Flügen zu buchen. Der Pass berechtigt zu Flügen zwischen allen inländischen und internationalen Zielen der Fluggesellschaft. Der Preis für das Ticket beträgt normalerweise 999 Euro, aber im Rahmen eines begrenzten Angebots kostet es jetzt nur noch 399 Euro. Daniel Shurz, Senior Vice President der Fluggesellschaft, sagte über den Summer Pass, er sei perfekt für alle, die sich in den kommenden Monaten ihre Optionen offen halten wollen. "Jeder liebt den Sommerurlaub und mit dem neuen GoWild! Sommerpass können Sie noch mehr von dem genießen, was Sie lieben", sagte er. "Für Menschen mit flexiblen Zeitplänen ist dies eine großartige Gelegenheit, einen wahrhaft epischen Sommer zu erleben und dann noch mehr, um am Strand die Sonne zu genießen, Nationalparks zu erkunden und neue Städte zu besuchen."