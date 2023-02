Diese neue Droge macht Menschen zu 'Zombies'

Eine neue Droge macht die Städte unsicher und verwandelt die Menschen in 'Zombies'.

Tranq - eigentlich Xylazin - wird als "Zombie-Droge" bezeichnet, weil es die Haut dabei verfaulen kann. Die Droge wurde zunächst in Philadelphia, Pennsylvania, USA, populär, ist aber inzwischen nach Westen gewandert und hat in den kalifornischen Großstädten San Francisco und Los Angeles Fuß gefasst.

Ursprünglich wurde angenommen, dass es zum Schneiden von Heroin verwendet wurde, aber in letzter Zeit taucht es in Kombination mit verschiedenen Drogen auf, darunter auch das tödliche Fentanyl. Xylazin ist in den USA für die Verwendung durch Tierärzte zugelassen.

Die Droge verlangsamt die Atmung. Es kann Läsionen auf der Haut verursachen, die sich schnell ausbreiten können, je mehr der Körper der Droge ausgesetzt ist. Außerdem erhöht sich das Risiko einer Überdosierung, wenn es mit anderen illegalen Drogen gemischt wird. Die Geschwüre führen zur Bildung abgestorbener Haut, und in extremen Fällen ist eine Amputation erforderlich.

Wunden treten besonders häufig an den Injektionsstellen auf.