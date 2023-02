Diese Person wurde sowohl mit männlichen als auch weiblichen Geschlechtsmerkmalen geboren

Eine Person, die sowohl mit weiblichen als auch mit männlichen Genitalien geboren wurde, sagte, dass sie bei der Sexarbeit 'das Beste aus beiden Welten' geben musste.

Jahni Leggett, eine intersexuelle Aktivistin, hat in einer Folge von Jubilee's Ask Me Anything? über ihren Weg und die intersexuelle Gemeinschaft gesprochen. "Intersex ist ein Sammelbegriff, der die Lebenserfahrungen von Menschen mit körperlichen Abweichungen erklären kann, und das kann sich auf Chromosomen, Genitalien und Hormone beziehen.", so die Frau.

"Es gibt etwa 40 verschiedene intersexuelle Merkmale, die in den Büchern verzeichnet sind. Viele Menschen wussten nicht einmal, dass ihr intersexuelles Merkmal ein intersexuelles Merkmal ist, aber sie teilen die Erfahrung von intersexuellen Menschen. Es ist eine so große Bandbreite."

© Instagram/@queen_jahni

"Ich hatte einen Penis und eine Art Pseudo-Vagina, aber die haben sie dann einfach zugemacht und mich weiterziehen lassen", sagt sie. So wurde Jahni als Junge aufgezogen, bis er mit 18 Jahren herausfand, dass er intersexuell ist und dramatische Gewichtsschwankungen hatte. Nach ärztlichen Untersuchungen wurde bei ihnen ein partielles Androgeninsensitivitätssyndrom diagnostiziert, ein Zustand, der auftritt, wenn der Körper nicht auf Testosteron reagieren kann.

Jahni fuhr fort: "Mein Körper hatte es wirklich schwer, sich vollständig zu vermännlichen, also ist meine Stimme nicht wirklich tiefer geworden, die Körperbehaarung ist ziemlich begrenzt, mir sind Brüste gewachsen, als ich 10 war..."

"Ich habe Sexarbeit gemacht, als ich jünger war. Ich habe das Gefühl, dass ich mich in gewisser Weise zu diesem Fetisch gemacht habe und mich auf diesen Fetisch 'das Beste aus beiden Welten zu geben' zugeschnitten habe, so habe ich mich verkauft."