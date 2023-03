Diese Schwestern wollen gleichzeitig vom selben Mann schwanger werden

Die „identischsten Zwillinge der Welt“ sorgen nun für großes Aufsehen: Neben zahlreichen Schönheits-Operationen, um sich so ähnlich wie möglich zu sehen, wollen die beiden Schwestern jetzt auch noch gleichzeitig schwanger werden: Und zwar vom selben Mann.

Eineiige Zwillinge gibt es über all auf dieser Welt und meistens bestehen tatsächlich erstaunliche Ähnlichkeiten. Nicht nur im Aussehen, sondern auch in den Bewegungen, in der Mimik oder sogar in den Handlungen.

Sie tun alles, um gleich zu sein

Ein eineiiges Schwesternpaar aus Perth, Australien treibt es nun aber auf die Spitze: Anna und Lucy DeCinque, beide 35, behaupten, sie seien die „identischsten Zwillinge der Welt“.

Und damit könnten sie tatsächlich recht haben, denn die beiden teilen miteinander wirklich ALLES: So tragen sie nicht nur die gleiche Kleidung oder essen die gleichen Lebensmittel, sondern teilen sich sogar denselben Mann!

Auf Instagram zeigen sich die beiden identischen Schwestern regelmäßig mit ihrer großen Liebe, Ben Byrne.

Als sei das ganze nicht ohnehin schon skurril, verrät das Trio gegenüber der britischen "Mirror" ihren gemeinsamen Baby-Wunsch. So offenbaren die Zwillinge, ihre gegenseitige Abhängigkeit und geben sogar zu, ohne einander niemals leben zu können.

Jetzt wollen die beiden Schwestern schwanger werden. Und zwar gleichzeitig und vom selben Mann.

Natürlich sei ihnen bewusst, dass so eine Schwangerschaft nicht nach Lust und Laune kontrolliert werden kann, jedoch wollen sie an einem möglichst ähnlichen Entbindungstag arbeiten.

Auch sind sie aber sicher: Würde nur eine der beiden Schwestern schwanger werden, wären sie trotzdem überglücklich und auf jeden Fall füreinander da. Gemeinsam würden sie dann alles tun, dass die andere Schwester auf geschwängert wird.

Generell geben die Zwillinge an, keine Eifersucht zu empfinden. Dafür sind sie Partner Ben sehr dankbar, weil er beiden gleich viel Aufmerksamkeit schenkt.