Diese Single-Mutter kann sich vor Männer-Anfragen nicht erwehren

Eine Mutter, die mit ihrem Single-Leben zufrieden ist, sagte, dass sie damit beschäftigt ist, ihre jungen Verehrer abzuweisen.

Eine Single-Mutter, welche auf TikTok nicht mit ihren Reizen geizt, sieht sich laut eigenen Angaben dazu genötigt, allen Verehren einen Korb zu geben. Der Grund: Sie sei noch nicht bereit für eine langfristige Beziehung. "Endlich fühle ich mich wohl als alleinerziehende Mutter", schrieb sie in einem ihrer letzten Posts, in dem sie mit ihren Haaren spielt und in die Kamera lächelt.

"Nur jüngere Typen in meinen Direktnachrichten heutzutage. Ich fühle mich sehr geschmeichelt", schrieb sie dazu. Der Freund ihres Sohnes soll ihr bei einem Familienessen gestanden haben, dass er jetzt ein erwachsener Mann ist, und angedeutet haben, dass er legal eine Beziehung mit ihr führen will. Auch der mutige junge Mann bekam jedoch einen Korb.