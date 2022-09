Diese Uni übernimmt alle Kosten für Geringverdiener

Gerade in den USA können Studiengebühren so manche Person in den Ruin treiben. Diese Uni kommt nun für die horenden Summen bei Kleinverdienern auf.

Mehr als ein Viertel der Studenten der Princeton University wird ab Herbst 2023 nichts mehr für ein Studium an der Ivy League bezahlen müssen, teilte die Universität mit. Die meisten Studenten, deren Familien weniger als 100.000 Dollar im Jahr verdienen, werden ein volles Stipendium erhalten. Die Universität wird außerdem den Zuschuss für Bücher und persönliche Ausgaben, der in den Stipendienpaketen enthalten ist, auf 4.050 Dollar pro Schuljahr anheben, teilte Princeton mit. Einer der wichtigsten Werte von Princeton ist unsere Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass begabte Studenten aus allen Schichten sich nicht nur eine Ausbildung in Princeton leisten können, sondern auch auf unserem Campus und in der Welt darüber hinaus gedeihen können", sagte Christopher L. Eisgruber, Präsident der Princeton University, in einer Erklärung.