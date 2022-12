Diese Villa wurde komplett aus Müll gebaut

Arthur „Art“ Beal kaufte Ende der 1920er Jahre das 10 Hektar große Anwesen und baute in 50 Jahren eine Villa, die nahezu komplett aus Müll besteht.

Beal war in den 1940er und 1950er Jahren als Müllmann für die Stadt Cambria tätig und nutzte das, was die Kalifornier wegwarfen, sowie die natürlichen Materialien auf dem Grundstück, in den nahe gelegenen Kiefernwäldern und an den Stränden der Gegend.

Einige Teile sind angeblich auch Überbleibsel von Hearst Castle, wo er eine Zeit lang gearbeitet haben soll. Weitere gängige Baumaterialien sind Bierdosen, Abalonenschalen und Beton, aber auch Waschmaschinenfässer, Autofelgen, Kacheln, Autoteile und alte Öfen. Nitt Witt Ridge, so der Name der Villa, ist mittlerweile eine der Touristenattraktionen in Kalifornien.