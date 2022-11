Dieser 11-Jährige ist klüger als Einstein

Schulkameraden bemerkten das außerordentliche Talent des 11-jährigen Engländers und rieten ihm dazu, einen Intelligenztest zu machen. Das Ergebnis ist erstaunlich.

"Mensa International" ist ein Dachverband von Vereinen für Menschen mit hohen Intelligenzquotienten. Um Mitglied werden zu können, muss man einen IQ von mindestens 130 bei einem ihrer Tests erreichen. Der 11-jährige Engländer, Yusuf Shah, nahm, nachdem ihm Mitschüler dazu aufgefordert hatten, an einem solchen IQ-Test teil.

In einem Raum, in dem sonst nur Erwachsenen saßen, ließ sich das Genie nicht einschüchtern und glänzte bei den gestellten Fragen. Das Ergebnis: Ein IQ von 162 - die Höchstpunktzahl, die ein unter 18-Jähriger erreichen kann. Damit ist er, zumindest was diesen Wert betrifft, klüger als Stephen Hawking oder Albert Einstein, welche beide einen IQ von 160 hatte. Letzterer hatte jedoch nie so einen Test abgelegt, es handelt sich um eine Schätzung.

Zukunftspläne des Super-Genies

Kaum überraschend sind die Zukunftspläne des 11-jährigen. Er möchte Mathematik an der Oxford oder Cambridge Universität studieren. Wenn er gerade nicht damit beschäftigt ist, zu lernen, löst er gerne Rubiks Würfel oder Sudoku-Rätsel.