Dieser Brite will einen Bigfoot gesehen haben

Nicht nur in den USA, auch in England ist der Bigfoot eine sagenumwobene Kreatur. Nun will ein Brite einen Beweis für die Existenz des Tieres haben.

Die meisten, vermeintlichen, Sichtungen von Bigfoots stammen aus den USA. Ein Mann aus England will nun aber auch in Harwood Forest auf den britischen Insel einen Bigfoot gesichtet haben. Das Gebiet beherbergt eine Vielzahl von Rehen und anderen Waldbewohnern sowie dazwischen liegende Bauernhöfe mit noch mehr Tieren und bietet somit genug Nahrung für einen wilden Bigfoot. Der Schnappschuss wurde von Neil Young, einem Bigfoot-Enthusiasten aus Newcastle, auf einem Wanderweg durch den Wald gemacht. Ein anderer Mann sagte, dass die Spuren am Foto 41 cm von den Zehen bis zur Ferse messen und behauptete, dass es dort seit 2019 12 gemeldete Sichtungen gegeben hat. © Mercury Press & Media Ltd Als er mit einem Finding Bigfoot Team über das Bild sprach, erklärte er, dass er auf dem Pfad spazieren ging, als er affenähnliche Geräusche hörte. Ich blieb stehen, weil ich die Stimmen und das Knacken der Äste hören konnte", sagte er. "Und tatsächlich, da lief einer vorbei. Die Gestalt war komplett einfarbig. Sie ging sehr flüssig, schwang ein wenig die Arme und ich konnte zwei Beine sehen, also war es definitiv eine Gestalt." Neil sagte auch, dass er im nahegelegenen Wald ein totes Schaf gefunden habe, "auf dem Kopf stehend", mit "herausgenommenen Innereien", gebrochenem Hals und "ohne Beine". Trotz der angeblichen Sichtungen in England kam das Finding Bigfoot Team zu dem Schluss, dass aufgrund der Topografie der wahrscheinlichste Ort, an dem ein Bigfoot im Vereinigten Königreich leben könnte, Schottland ist, insbesondere um den Cairngorms National Park und den Caledonian Forest.