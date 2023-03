× DIESER Mann hat den Längsten!

Laurence Watkins hat es ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Er hat den längsten Namen der Welt. 2.310 teils enorm kuriose Vornamen weist der Neuseeländer auf!

Geboren wird der Mann als Laurence Gregory Watkins, was ihm wohl zu wenig spektakulär war. Er wählt einen sehr radikalen Ansatz und adaptiert seinen Namen am 8. März 1990 in ein über 2.310 Wörter langes Monstrum. Darunter finden sich übliche Namen wie "Christopher" oder "Malcolm" oder "Spencer", aber auch Kreationen wie "Cuthbeort", "Demosthenes" oder "Narcissus". Auch Namen wie "Caesar" und "Napoleon" tauchen auf der 6 Seiten umfassenden Vornamen-Liste auf.

Sogar eine eigene Website richtet sich der "Laurence" genannte Mann ein. Dort werden alle - teils - unglaublichen Vornamen des Neuseeländers aufgelistet:

