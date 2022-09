Dieser Mann ist Weltmeister im Liegen

Nicht nur im Fußball oder in der Leichtathletik gibt es Weltmeisterschaften. Auch beim Liegen gibt es einen Sieger, und dieser Mann ist es.

Die "Lying Down Championship 2022" gewinnt immer mehr an Beliebtheit. Der Sieger der diesjährigen Ausgabe lag mehr als 60 Stunden ununterbrochen auf dem Boden.

Sie findet bereits zum 12. Mal statt, und alles, was man tun muss, ist sich hinzulegen. Dieses Jahr hat Žarko Pejanović gewonnen, und er sagte danach: "Es war nicht schwer. Glauben Sie mir, ich habe mich nicht einmal aufgewärmt!", so der Montenegriner nach seinem furiosen Erfolg.

"Wenn die Familienmitglieder kommen, ist es schwer, nicht aufzustehen", fügte er hinzu. Zu Beginn des Wettbewerbs gab es neun Teilnehmer. Doch sieben von ihnen schieden am Ende des ersten Tages aus, so dass Zarko und Vuk Koljensic die letzten beiden Plätze belegten. Die Veranstaltung ging in den dritten Tag, und die beiden weigerten sich, ihre jeweiligen Positionen am Boden aufzugeben. Doch am Ende war es Zarko, der geduldig blieb und den Wettbewerb gewann.

Wann er sich nach dem Titelgewinn wieder hinlegte, ist jedoch nicht bekannt. Sein Preisgeld beträgt auf jeden Fall 350€.