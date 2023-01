Dieser MMA-Kämpfer trotzt allen Widrigkeiten: Seine Geschichte geht viral

Zion Clark ist ein professioneller Mixed Martial Artist und ehemaliger College-Wrestler.

Im Dezember 2022 gewann er seinen ersten Profikampf durch eine einstimmige Entscheidung von 30-27 gegen Eugene Murray. Clark, 25, wurde mit einer kaudalen Regression geboren, einer Erkrankung, die die Entwicklung der unteren Körperhälfte beeinträchtigt. Aber das hat Clark nicht davon abgehalten, ein Spitzensportler zu werden.

"Die Leute sind immer so: Warum machst du das?". Ich habe einfach so viel Energie, und ich bin so viel wilder als die Typen, die vor mir stehen." Clark lebt mit einer Mentalität ohne Ausreden. Er trainiert zweimal am Tag, 5 Tage die Woche. In den letzten fünf Jahren haben einige berühmte Kämpfer angeboten, mit Clark zu trainieren, wie Anderson Silva, Quinton Jackson, Tyron Woodley und andere.

"Bereits als kleiner Junge habe ich mich in den Sport verliebt. Ich habe meinen eigenen Stil, meine eigene Technik entwickelt . Eines führte zum anderen und ich war plötzlich der beste Ringer in ganz Ohio"

Clark hält auch drei Rekorde im Guiness Buch der Rekorde:

Er ist der schnellste Mann auf zwei Händen, er hat den Rekord für den höchsten Boxsprung mit den Händen inne und er absolvierte die meisten Diamant-Liegestütze in 3 Minuten