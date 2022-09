Dieser Platz bietet bei einem Flugzeugcrash die beste Überlebenschance

Ein Team von Wissenschaftlern ließ ein Flugzeug in der mexikanischen Wüste abstürzen, um zu testen, welche Sitze am sichersten sind.

Sie bestückten eine Boeing 727 mit Crashtest-Attrappen, Kameras und allen möglichen Messinstrumenten, bevor sie sie zum Absturz brachten. Ursprünglich sollte der Test in den USA stattfinden, aber da sie dort keine Genehmigung für das Experiment erhalten konnten, mussten die Wissenschaftler den Absturz schließlich in Mexiko durchführen.

© More4

Die gesamte Besatzung sprang drei Minuten vor dem Aufprall der 727 mit 225 km/h pro Stunde mit dem Fallschirm ab und hinterließ für kurze Zeit einen leblosen Flug. Durch die Wucht des Aufpralls brach das Fahrwerk des Flugzeugs zusammen, und das Flugzeug selbst zerfiel in mehrere Teile, wobei der vordere Teil der 727 fast sofort weggerissen wurde.

Die Wissenschaftler waren mit den erhaltenen Daten sehr zufrieden. Piloten und Passagiere im vorderen Teil haben laut des Testes definitiv die schlechtesten Überlebenschancen, da dieser Teil abgerissen und zerstört wurde. Sitz 7A wurde durch den Aufprall über 150 Meter weit weggeschleudert, was mit ziemlicher Sicherheit zum Tod der darin sitzenden Person geführt hätte.

© More4

Die Experten haben herausgefunden, dass man sich bei einem Absturz am besten in der Nähe der Tragflächen aufhält, da der Rumpf des Flugzeugs dort am stärksten ist, und in der Nähe des hinteren Teils des Flugzeugs. Sie kamen sogar zu dem Schluss, dass die Passagiere im hinteren Teil des Flugzeugs am sichersten waren.

Passagiere, die in der Nähe der Tragflächen des Flugzeugs saßen, hätten ebenfalls weitgehend überlebt.