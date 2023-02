Dieser Stallone Film hat die heutige Welt nahezu perfekt vorhergesagt

Die Zuschauer sind der Meinung, dass ein Sylvester Stallone Film aus den 90er Jahren die 'beste' Vorhersage dessen war, wie die Zukunft heute aussehen würde.

Der Film "Demolition Man" aus dem Jahr 1993 mit Stars wie Sandra Bullock und Wesley Snipes war möglicherweise seiner Zeit voraus. Der Science-Fiction-Actionfilm folgt dem sich verschärfenden Kampf gegen das Verbrechen in Los Angeles, als der Polizist John Spartan (Stallone) und der gewalttätige Verbrecher Simon Phoenix (Wesley Snipes) zu einem Zustand gefrorener Gefangenschaft, dem so genannten "CryoPrison", verurteilt werden.

36 Jahre später werden die beiden wieder aufgetaut und finden sich in einer utipischen Stadt namens San Angeles wieder. Der Film ist mehr als nur ein "Bösewicht gegen einen Gutmenschen"-Szenario, denn er spielt ganz einfach auf viele der aktuellen Themen an, die die Gesellschaft heute bewegen.

Demolition Man behandelt zudem die Zerstörung des Gaststättengewerbes. Auch in San Angeles dürfen sich Personen aufgrund einer Seuche nicht direkt berühren. Die fiktive Stadt verbot alle Formen von Körperkontakt, um die Ausbreitung des Virus zu minimieren. Der Film zeigt die Verwendung von Videokonferenzen als reguläre Form der Kommunikation.

User sehen es dann aber doch eher als Zufall an, das der Film mit Sylvester Stallone die Zunkunft beinahe punktgenau vorhersagte. "Von allen Filmen aus den 80er und frühen 90er Jahren, die versucht haben, die Zukunft statisch vorherzusagen, war Demolition Man derjenige, der dem am nächsten kam," so ein User.