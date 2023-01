Dieser SUV soll Pfefferspray auf Radfahrer sprühen

Der Name des Autos sagt bereits alles aus, nämlich "Venegance", also Rache. Das Fahrzeug, das aussieht wie ein hochmilitarisierter Panzerwagen, soll die komplette Antithese zur Woke-Bewegung sein. Das Auto ist nämlich mit einigen "Hilfsmitteln" ausgestattet, um ihm den Verkehr zu erleichtern.

Besonders kurios: Der Venegance ist mit Pfeffer-sprayenden Rückspiegeln ausgestattet, mit denen Fahrradfahrer angesprüht werden können, welche dem Auto zu nahe kommen. Zudem besitzt das Fahrzeug kugelsicheres Glas, blendende Stroboskoplichter und unter Strom stehende Türgriffe. Damit soll es im Fahrzeug für Sicherheit sorgen.

Misfiring the unlock button at after school pickup and pepper spraying my kids from the side mirrors as they're zapped by the electrified door handles I left armed pic.twitter.com/gawaYO6HcQ