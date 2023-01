Dieser YouTuber wartete 93 Tage, um Elon Musk zu umarmen

Dieser YouTuber hat durchaus Sitzfleisch bewiesen. Fidias Panayiotou wartete insgesamt 93 Tage auf eine Umarmung von Tesla und Twitter Chef Elon Musk.

Fidias Panayiotou, ein YouTuber und Content Creator, hat Elon Musk endlich getroffen und umarmt, nachdem er monatelang vor dem Twitter-Hauptquartier kampiert hatte, in der Hoffnung, eine Umarmung vom CEO zu bekommen.

Panayiotou war seit Mitte Oktober mehr oder weniger jeden Tag vor dem Twitter-Hauptquartier in San Francisco, Kalifornien, zu finden, darunter 69 Tage in Folge. Nur am Weihnachtstag campierte der Mann ncht vor dem Twitter-Hauptquartier. Doch im Endeffekt wurde seine Hartnäckigkeit belohnt und er bekam seine Umarmung.