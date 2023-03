Dieses Auto kann auf Knopfdruck die Farbe ändern

BMW hat auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas eine aktualisierte Version seiner Technologie für farbwechselnde Autos vorgestellt, die das Konzept von Schwarz und Weiß auf eine vollständige Farbpalette erweitert.

Die deutsche Automarke präsentierte die Technologie im Rahmen ihres neuesten Konzeptfahrzeugs, dem BMW i Vision Dee, das auf der CES 2023 zu sehen ist. Wie das Konzeptfahrzeug iX Flow aus dem letzten Jahr verfügt auch der i Vision Dee über ein Äußeres aus einer E-Ink-Folie, ähnlich dem Material, das für ein Buchlesegerät verwendet wird.

Während der iX Flow jedoch nur zwischen Schwarz und Weiß wechseln konnte, verfügt der i Vision Dee über bis zu 32 Farben, und sein Design ermöglicht es, auf Wunsch völlig individuelle, digital gesteuerte Muster zu erstellen.

BMW hat das farbwechselnde Äußere als Teil einer Reihe von Funktionen integriert, die nach eigenen Angaben eine stärkere Bindung zwischen den Menschen und ihren Autos schaffen sollen. Das "Dee" im Namen steht für Digital Emotional Experience.

"Mit dem BMW i Vision Dee zeigen wir, was möglich ist, wenn Hardware und Software verschmelzen", sagte der BMW Group Vorsitzende Oliver Zipse. "So können wir das volle Potenzial der Digitalisierung ausschöpfen, um das Auto zu einem intelligenten Begleiter zu machen." Das mit dem Technologieunternehmen E Ink entwickelte Exterieur des Fahrzeugs ist in 240 Segmente unterteilt, die individuell gesteuert werden können.