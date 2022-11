Dieses Restaurant vergibt Rabatte je nach Körpermasse

Je dünner, desto mehr Rabatt. Das ist die ungewöhnliche Idee des Mongolian Master in Kuching, einem Restaurant in Malaysia.

Es wirkt wie ein Spiel, hat aber einen ernsten Hintergrund. In einem Restaurant in Malaysia kann jeder Kunde einen Rabatt auf seinen Essen bekommen. Das Motto: Je dünner, desto höher der Rabatt. Um die Körpermasse der Kunden zu ermitteln, müssen sie mit ihrem gesamten Körper durch eine Öffnung gehen: Je dünner das Loch ist, durch das die Kunden gehen können, desto weniger zahlen sie für ihr Essen. Am Eingang des Restaurants gibt es 5 vertikale Durchgänge mit unterschiedlichen Maßen.

Jeder Durchgang ist mit einem anderen Rabattprozentsatz verbunden. Die Kunden müssen seitlich durch den Durchgang gehen und erhalten je nachdem, welchen Durchgang sie leicht durchqueren, den entsprechenden Rabatt. Die höheren Rabatte sind für schlanke Kunden, die niedrigeren für schwerere: ein Anreiz, auf sein Körpergewicht zu achten und sich ausgewogen zu ernähren.

Die Vergünstigungen reichen von 100 %, die mit einer winzigen Passage verbunden sind, die kaum zu passieren ist, bis zu 10 %. Dazwischen gibt es Werte von 20, 30 oder 50 %.