Dieses Schicksal prophezeit Nostradamus König Charles

Eine neue Interpretation der Schriften von Nostradamus lässt allen Fans von König Charles das Blut in den Adern gefrieren.

Geht es nach der Wahrsager, so soll die Herrschaft von König Charles kurz und schmerzlos sein wird und dass sein jüngster Sohn, Prinz Harry, den Thron besteigen. Mario Reading, ein Autor und führender Nostradamus-Experte, hat behauptet, dass Nostradamus in kryptischen Gedichten aus dem Jahr 1555 das genaue Todesjahr der Königin vorausgesagt hat.

In einem Artikel über Nostradamus' Gedichte aus dem Jahr 2005 sagte Reading: "Die Präambel besagt, dass Königin Elisabeth II. um das Jahr 2022 im Alter von sechsundneunzig Jahren sterben wird, fünf Jahre vor der Lebenszeit ihrer Mutter."

Auch soll laut Nostradamus die Amtszeit von Charles nicht allzu lange dauern und er in wenigen Jahren zur Abdankung gezwungen werden.

Nostradamus Schriften werden weiter dahingehend interpretiert, dass die Ressentiments, die ein gewisser Teil der britischen Bevölkerung nach seiner Scheidung von Diana gegen Charles hegt, immer noch anhalten. Laut Nostradamus Zeile solle "Ein Mann wird ihn ersetzen, der nie erwartet hat, König zu sein". Laut dieser Interpretation solle William nicht der Nachfolger werden, sondern dessen Bruder Prinz Harry.

In der Vergangenheit wurde behauptet, dass Nostradamus erfolgreich Dinge wie den Aufstieg Hitlers und der Nazi-Partei in Deutschland in den 1930er Jahren bis hin zu den Terroranschlägen auf die Türme des World Trade Centers in New York am 11. September vorausgesagt hat. Nostradamus soll auch vorhergesagt haben, dass 2022 das Jahr sein könnte, in dem uns die Roboter endgültig einholen und die Macht übernehmen.