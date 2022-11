Dieses Tier finden Wissenschaftler in einer Riesen-Python

Es ist unglaublich, welches Tier Wissenschaftler beim Sezieren einer riesigen Python im Magen der Schlange gefunden haben. Ein Video zeigt den Vorgang.

Wissenschaftlerin Rosie Moore und ihr Team haben eine 5 Meter lange Python seziert, um mehr über ihre Nahrungsgewohnheiten herauszufinden. Dabei entdeckten sie einen ganzen Alligator, den die Python verschlungen hatte.

Aufgrund der subtropischen Umgebung in Südflorida, gepaart mit der langen Lebensdauer und der schnellen Vermehrung der birmanischen Python, sind diese Schlangen erfolgreich in ökologisch sensible Gebiete wie den Everglades National Park eingedrungen. Die großen Tiere stellen eine Bedrohung für eine Vielzahl von Wildtieren dar, da Pythons ein breites Nahrungsspektrum bevorzugen.