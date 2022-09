Diskussion über Akzent endet in wilder Schlägerei

Eine Weintrinkerin schlug einer Frau ein Glas ins Gesicht, nachdem ihr "unverwechselbarer Akzent" zu einem heftigen Kneipenstreit geführt hatte.

Der Streit entbrannte, nachdem Marie-Christine Fleurie vor der Marston Green Tavern in Solihull eine Zigarette nach dem Opfer und dessen Tochter geschnippt hatte. Vorausgegangen war der Auseinandersetzung eine Diskussion über den Akzent der Frau.



Auf den Überwachungskameras war zu sehen, wie die 34-Jährige die Hand hob, es zu einer Schlägerei kam und Gläser durch die Luft flog. Das Opfer erlitt eine Reihe von Gesichtsverletzungen, darunter eine, bei der ein Teil eines Glases ihren Augapfel durchdrang. Möglicherweise muss ein Auge entfernt werden.



Ein englisches Gericht verurteilte die Frau zu einer 16-monatigen Bewährungsstrafe und zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von rund 4.000 Euro an das Opfer.