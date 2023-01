DJane schießt sich mit Confetti-Kanone selbst ins Gesicht

Eine DJane musste im Krankenhaus behandelt werden, nachdem sie sich während einer Live-Show versehentlich mit einer Konfettikanone ins Gesicht geschossen hatte.

Flavia Ribeiro, auch bekannt als DJ Flavinha, trat am Wochenende in Santa Catarina, Brasilien, auf, als das Unglück geschah. Auf dem Filmmaterial ist zu sehen, wie Ribeiro vor der lebhaften Menge steht und die Konfettikanone in der Hand hält, ohne zu wissen, dass sie sie falsch herum hält.

Trotz ihrer Schmerzen kehrte Ribeiro später auf die Bühne zurück, um ihren Auftritt zu beenden, begab sich dann aber zur Behandlung ins Krankenhaus, da sie "keine Schmerzen mehr ertragen konnte". Ein Clip des Unfalls ging viral, und Ribeiro teilte ihren 33.000 Followern in den sozialen Medien mit, dass es ihr gut geht. Sie sagte: "Mein Video ist überall zu sehen. Es gab einen Unfall. Ich rannte hinter die Tonanlage und spielte weiter, obwohl eine Menge Blut tropfte und ich große Schmerzen hatte. Ich habe mein Haar nach vorne geworfen und bin dort geblieben. Die Leute in meinem Team wollten mich rausholen, aber ich wollte nicht gehen."