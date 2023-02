Doch keine Trennung: Megan Fox und MGK nun in Paar-Therapie

Geht es nach Insidern, so will Megan Fox um ihre Beziehung zu Machine Gun Kelly kämpfen. Demnach sollen die beiden sich in einer Paar-Therapie befinden.

Megan Fox und Machine Gun Kelly setzen trotz ihrer Differenzen weiterhin auf ihre Beziehung, so eine Quelle gegenüber PEOPLE. Während die 36-jährige Schauspielerin nach dem jüngsten Streit mit Kelly, 32, "immer noch aufgebracht" ist, arbeiten die beiden "an ihren Problemen und haben sich nicht getrennt", so die Quelle.

"Megan ist immer noch verärgert, aber sie gibt ihre Beziehung nicht auf", so die Quelle. "Ihm geht es genauso. Sie nehmen professionelle Hilfe in Anspruch, weil sie wollen, dass die Dinge wieder in Ordnung kommen."

Fox hatte zuvor alle Fotos auf Instagram gelöscht und danach den Account komplett deaktiviert. Kelly und Fox - die sich im März 2020 am Set des Indie-Thrillers Midnight in the Switchgrass kennengelernt und im Januar 2022 verlobt haben - wurden vergangenen Montag in Agoura Hills, Kalifornien, zusammen gesehen.

"Sie war nie jemand, der sich zwanglos verabredet", so der Insider. "Sie ist mit ihm zusammen, weil sie glaubt, dass es eine langfristige Beziehung ist. Sie wird ihre Beziehung nicht einfach aufgeben."