Drei Tage in Auto gelassen: Vater tötet Hunde der Tochter

Ein Vorfall, der für Kopfschütteln sorgt. Ein Mann aus den USA soll die drei Hunde seiner Tochter getötet haben, indem er sie drei Tage lang bei brütender Hitze im Auto ließ.

Eigentlich hätte der Familienvater auf die Tiere aufpassen sollen, doch der Mann führte anderes im Schilde. Die Tochter wollte sich auf ihre Reise vorbereiten und die Tiere bei ihrem Vater lassen. Nach Angaben des Pensacola News Journal ließ die Tochter Futter beim Vater, doch der Mann sperrte die Tiere ohne Wasser und Futter in einen Toyota Camry.

Sie ließ Wasser, Futter und alles, was für die Versorgung der Hunde notwendig ist, zurück", so Simmons. Als sie nach ein paar Tagen zurückkam, fragte sie, wo ihre Hunde seien. Als die Tochter nach Hause kam, brachte ihr Vater sie zum Auto und zeigte ihr die toten Hunde. Die Temperatur in Cantonment, Florida, überstieg an allen drei Tagen, an denen der Mann die Hunde im Auto hielt, 33 Grad Celsius.

Es ist offensichtlich, dass er diese Hunde einfach nur in die Hitze von heute, gestern und vorgestern gesteckt hat, in seinen blauen Toyota Camry, wohl wissend, dass sie nicht überleben würden", so Simmons.

Henderson, 72, aus Cantonment, wurde am Donnerstag verhaftet und wegen Tierquälerei angeklagt. Das ist keine Art, ein Tier zu behandeln", sagte Simmons.