Dumme Diebe zünden sich bei Überfall selbst an

Auf den Aufnahmen einer Ring-Überwachungskamera ist zu sehen, wie sich zwei nicht identifizierte maskierte Personen dem Geschäft nähern und es mit Benzin übergießen.

Der Vorfall ereignete sich am frühen Montagmorgen bei Servicio de Imigracion in Bakersfield. Das Unternehmen bietet Einwanderungs- und Einbürgerungsdienste an.

Eine der Personen beugt sich dann vor, um das Benzin zu entzünden, doch das plötzliche und schnelle Inferno scheint beide zu überrumpeln. Der mutmaßliche Brandstifter, der den Brand ausgelöst hat, wird dann gesehen, wie er mit Flammen am Bein davonläuft, während der andere wiederholt ausrutscht und versucht, vor dem Feuer zu fliehen.

"Ahhh!", hört man eine der Personen schreien, bevor sie mit brennendem Rücken und Gesäß in die Nacht davonläuft. Laut 23ABC waren die Flammen etwa 10 Minuten nach dem Eintreffen der Rettungskräfte gelöscht.