Dummer Dieb blamiert sich vor laufender Kamera

Idiotischer" Dieb erlebt böse Überraschung, nachdem er versucht hat, eine CCTV-Kameras aus der Werkstatt zu stehlen.

Der Besitzer einer Kfz-Werkstatt hat die Aufnahmen eines dreisten Diebes veröffentlicht, der Überwachungskameras im Wert von 3.000 Euro aus seinem Geschäft gestohlen hat - doch der Kriminelle fiel dabei von der Leiter. Man sieht, wie der Räuber von der Leiter stürzt und sich dabei verletzt und eine kleine Blutlache hinterlässt, während er versucht, die Ware zu entwenden.

© MEN Media

Herr Jones, dem die Werkstatt gehört, berichtete den Manchester Evening News, dass der Dieb insgesamt fünf Überwachungskameras mitgehen ließ, deren Ersatz ihn rund 3.000 Euro kostete.

© MEN Media

Er sagte: "So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Das einzige Vergnügen, das ich hatte, war, dass ich, während die Kameras liefen, beobachten konnte, wie er ein paar Mal von der Leiter fiel." Der Werkstattbesitzer sagte, dass er am nächsten Morgen seine Kameras überprüfen wollte, um zu sehen, ob ein Kunde sein Fahrzeug bereits abgegeben hatte. Aber er konnte nicht auf die externen Kameras zugreifen.