Dunkle Bedeutung: Diese Emojis sind anders gemeint

Die Polizei in England hat einen Leitfaden über die dunklen Bedeutungen vieler Emojis veröffentlicht, die von Kindern verschickt werden.

Der geheime Code zeigt, dass die lebhaften Emoticons nicht immer das sind, was sie zu sein scheinen. In einigen Fällen werden sie verwendet, um Botschaften rund um Drogen und Sex zu vermitteln. Während Erdbeeren, Schneeflocken und ein Augenpaar unschuldig erscheinen, können sie in Kombination mit anderen Zeichen andere Bedeutungen haben.

In der Liste wird erklärt, dass Kinder die Erdbeere, den Hund, die Kirsche, den Kuchen, das Eis oder die Blätter verwenden, um auf Cannabis hinzuweisen. Das Auberginen- oder Pfirsich-Emoji könnte für Sex stehen. Der Leitfaden zeigt auch, dass ein Alien oder eine Maske für MDMA stehen kann, während eine Zapfsäule oder eine Schneeflocke für Kokain verwendet werden kann. Sogar die Faust- oder Raketen-Emojis sind nicht das, was sie zu sein scheinen, da sie gesendet werden könnten, um zu erklären, wie stark Substanzen sind.

© Surrey Police

Ein Augenpaar könnte bedeuten, dass jemand ein Drogendealer ist, und ein Pferd kann für Ketamin verwendet werden. Die Liste wurde von der Polizei von Surrey im Rahmen ihrer jüngsten Kampagne zusammengestellt, um Eltern für die Geheimcodes zu sensibilisieren, die ihre Kinder verwenden könnten.