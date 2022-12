Durch dieses Land rollt jetzt der Shrek Party-Zug

Achtung, an alle Shrek-Fans. Wenn Sie schon immer mal "Was machst du in meinem Sumpf" schreien wollten, sind sie auf dieser Party genau richtig.

Derzeit tourt ein Shrek Rave durch Australien. In Ballarat, Perth, Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane und Canberra haben die Besucher die Möglichkeit, sich im Dezember und bis ins Jahr 2023 hinein in grüne, fiese Shrekking-Maschinen zu verwandeln, und zwar auf der wohl Shrek-lastigsten Party des Jahrzehnts. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Shrek Rave AU (@shrekraveau) Der Shrek Rave wird sieben besondere Veranstaltungsorte in ganz Australien in das Königreich Weit Weit Weg verwandeln, wo man seinen inneren Oger spielen lassen kann. Also Shrek-Fans. Nichts wie nach Down Under und dort die größte Shrek-Party aller Zeiten feiern.