Ehemaliger Pornostar: 'Diese Sportler sind am besten im Bett'

In einem Interview mit der GQ sprach sie über ihre Beziehungen und darüber, warum sie Sportler jedem anderen Prominenten vorzieht.

Der ehemalige Pornostar Lisa Ann erklärte in einem Interview, dass Basketballer die besten Liebhaber seien. "Meine Sicherheit bei Sportlern ist, dass ich weiß, dass sie mich nicht schlagen oder stalken werden", sagte sie.

"Ich hatte noch nie einen Athleten, der mir gegenüber unangemessen war. Sie haben mehr zu verlieren als ich. Ich habe mein eigenes Geld verdient und weiß, dass ich, wenn ich jemanden treffe, sagen kann: 'Das bringe ich auf den Tisch'. Jetzt haben wir eine für beide Seiten vorteilhafte Beziehung, in der sich niemand gekränkt fühlt."

Die heute 50-Jährige gibt zu, dass sie Beziehungen zu "Hunderten" von Profisportlern hatte. Das Tolle an Sportlern ist, dass sie sich nicht mit mir sehen lassen können", so Lisa Ann weiter. "Die meiste Zeit nehmen sie mich also nirgendwo mit hin. Am Anfang war das ein bisschen schwer zu verarbeiten. Dann lernte ich ein Paar kennen, das das Gegenteil tat und mich gerne ausführte. Ich fühlte mich eher wie eine Trophäe. Ich mag die Privatsphäre. Alles andere, was ich gemacht habe, war so öffentlich. Diese geheimen Beziehungen, die nur auf unseren Reisen stattfinden, sind wirklich intim. Es wird zu einer besonderen, privaten Bindung."

Aber wenn es darum geht, welchen Sportlertyp sie am besten findet, gibt es nur eine Antwort: "Zu jeder Zeit spreche ich wahrscheinlich mit hundert Sportlern per SMS, DM oder E-Mail. Von diesen hundert treffe ich vielleicht nur 25. Aber ich bleibe dran, weil ich ein Fan bin. Das Coolste daran, Lisa Ann zu sein, ist, dass wenn ich einem Sportler auf Twitter folge, er mir zurück folgt und mir seine Nummer per DM schickt, weil man nicht sehen kann, dass er mir folgt. Vor Jahren folgte mir Kevin Durant und ich wusste es nicht einmal.