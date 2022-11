Ehepaar schnitt schwangerer Frau Fötus aus dem Körper

Amber und Jamie Waterman wurden im Zusammenhang mit dem Verschwinden der 33-jährigen Ashley Bush verhaftet.

Es ist ein Fall, der fassungslos macht. Eine schwangere Frau wurde tot aufgefunden, ihr Fötus wurde offenbar aus dem Körper entfernt und an einem anderen Ort gefunden. Bushs Leiche wurde am Donnerstag mit einer Schusswunde in Missouri aufgefunden, einen Tag nachdem ihr Baby namens Valkyrie Grace Willis an einem anderen Ort geborgen worden war, so die Polizei.

Erstmals lernten sich das spätere Opfer und die Täter online kennen, um ein Bewerbungsgespräch zu vereinbaren, da die junge Frau auf Jobsuche war. Später trafen sich die drei Personen, zum nächsten Termin erschien die Schwangere jedoch nicht mehr.

© McDonald County Sheriff’s Department

Ihr Verlobter Josh Willis - der Vater ihrer Kinder im Alter von 2, 7 und 8 Jahren - erklärte, er sei "angewidert von der ganzen Situation". Ich wünschte, Ashley und Valkyrie wären am Leben und bei uns allen", sagte er dem Fernsehsender. Ich kann nicht glauben, dass es Menschen gibt, die so etwas tun würden".

Das Motiv für die Tat ist noch unklar, die Watermanns wurden im Zusammenhang mit Bushs Verschwinden wegen Entführung verhaftet.