Erste Kokain-Bar der Welt wechselt jeden Monat Standort

Um ihre Tore offen halten zu können und die Polizei hinters Licht zu führen, wechselt die erste und einzige Kokainbar der Welt namens Route 36 jeden Monat ihren Standort.

Es ist wohl die Bar, die am schlechtesten gefunden wird, weil sie keine Werbung machen kann und illegal ist. In Kolumbien hat die erste Kokainbar der Welt namens Route 36 ihre Tore geöffnet. Nur Insider und viele Taxifahrer in La Paz wissen, wie man zu der illegalen Party kommt.

Aufgrund ihres ständigen Ortswechsels haben es die Betreiber geschafft, die Bar am Leben zu halten. Jeden Monat wird eine neue Location aufgestellt, um so die Polizei zu täuschen.

Viele behaupten, dass die Besucher meist Touristen sind, da Bolivianer es vermeiden, viel Zeit dort zu verbringen. Und der Besuch wird eher kostspielig, da die dort verkaufte Substanz extrem im Gegensatz zu Drinks teuer und rein ist.

Kokain ist in Bolivien immer noch illegal, aber die Kokapflanze, aus der das Rauschgift gewonnen wird, ist im Land weit verbreitet und kann legal verkauft werden.