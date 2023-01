Erster Roboter-Anwalt soll Menschen verteidigen

Der CEO von DoNotPay hat sich darüber geäußert, warum menschliche Anwälte durch den "weltweit ersten Roboteranwalt" des Unternehmens ersetzt werden sollten.

Der New Scientist berichtet, dass die KI in das Verfahren hineinhört und dann, nachdem sie die Informationen verarbeitet und analysiert hat - im Gegensatz zu einer Reaktion auf alle Informationen - den Angeklagten berät, wie er am besten mit dem Fall fortfahren soll.

Berichten zufolge hat Browder, der CEO von DoNotPay, dem Angeklagten versprochen, dass DoNotPay die Kosten für etwaige Geldstrafen übernehmen wird, falls die KI ihm nicht hilft, den Fall zu gewinnen. Die Prämisse von DoNotPay ist es, Menschen dabei zu helfen, "Unternehmen zu bekämpfen, die Bürokratie zu besiegen und jeden auf Knopfdruck zu verklagen".

Die Mission des Unternehmens lautet: "DoNotPay nutzt künstliche Intelligenz, um Verbrauchern dabei zu helfen, sich gegen große Unternehmen zu wehren und ihre Probleme zu lösen, z. B. Strafzettel zu umgehen, Bankgebühren anzufechten und Robo-Anrufer zu verklagen.

Laut Drive Protect können die Kosten für die Beauftragung eines Anwalts zur Verteidigung gegen einen Strafzettel zwischen 200 und 1.000 Euro betragen, je nach den Umständen des Vergehens.