Erstmals seit drei Jahren keine Regisseurinnen für den Oscar nominiert

Die einzige andere Filmemacherin, die einen Oscar für die beste Regie gewonnen hat, ist Kathryn Bigelow für 'The Hurt Locker' aus dem Jahr 2010.

Wieder einmal haben die Wähler der Academy gezeigt, dass sie die Stimmen der Frauen nicht zu schätzen wissen, indem sie uns von den Nominierungen für die beste Regie ausgeschlossen haben", erklärte die Organisation Women in Film in einer Erklärung.

Ein Academy Award ist mehr als eine goldene Statue, er ist ein Karrierebeschleuniger, der zu weiterer Arbeit und höherer Vergütung führen kann. Deshalb wird sich WIF auch weiterhin dafür einsetzen, dass die Arbeiten talentierter Regisseurinnen wie Sarah Polleys "Women Talking", Gina Prince-Bythewoods "The Woman King", Maria Schraders "She Said", Chinonye Chukwus "Till" und Charlotte Wells' "Aftersun" berücksichtigt werden", so die Organisation weiter.

Erstmals seit drei Jahren wurde keine Regisseurin für einen Oscar nominiert. Zu den Regisseurinnen, die laut den meisten Oscar-Prognoseseiten im Rennen um eine Nominierung waren, gehörten Sarah Polley ("Women Talking") und Gina Prince-Bythewood ("The Woman King"). Die Academy nahm sie aber auf die finale Liste der Nominierten