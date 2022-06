Ex-F1-Boss Ecclestone würde sich für Putin 'Kugel einfangen'

Dass der Ex-F1-Zampano ein Freund Putins ist, ist kein Geheimnis. Mit seiner neuesten Aussage sorgte Ecclestone aber für Kopfschütteln.

Präsident Putin ist nach seiner Entscheidung, einen Krieg gegen die Ukraine zu beginnen, weltweit der Staatsfeind Nummer eins. Der frühere Formel-1-Boss Ecclestone sieht die Dinge jedoch etwas anders und hat den ukrainischen Präsidenten Zelensky sensationell dafür verantwortlich gemacht, dass ein Krieg mit Russland nicht verhindert werden konnte.

Ecclestone bezeichnet Putin in früheren Interviews auch als "geradlinig und ehrenhaft". In einem Interview in Good Morning Britain ging Ecclestone noch weiter. Auf die Frage, ob er Putin immer noch als Freund betrachte, antwortete Ecclestone: "Ich würde immer noch eine Kugel für ihn abfangen."

Guter Freund

"Mir wäre es lieber, es würde nicht wehtun, aber wenn es doch passiert, würde ich trotzdem eine Kugel abfangen, weil er ein erstklassiger Mensch ist. Was er tut, ist etwas, von dem er glaubt, dass es das Richtige ist, was er für Russland getan hat.

Über den ukrainischen Präsidenten Selenskyj hatte Ecclestone jedoch keine guten Worte über. "Ich denke, wenn es richtig gemacht worden wäre - ich meine, die andere Person in der Ukraine, sein Beruf, den ich verstehe, war ein Komiker, und ich denke, er scheint diesen Beruf weiter ausüben zu wollen"

An Putins Handeln sieht der kontroverse Ex-F1-Boss kein Problem: "Schauen Sie sich an, wie oft die Amerikaner in andere Länder gegangen sind, die nichts mit Amerika zu tun haben. Eigentlich mögen die Amerikaner den Krieg, weil sie eine Menge Rüstungsgüter verkaufen, das ist gut für sie."